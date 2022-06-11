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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. الكشف عن سيارة بيجو 408 سيدان 2023 في الصين

السيارة بيجو 408
السيارة بيجو 408 السيدان

اعلن عملاق صناعة السيارات الفرنسية بيجو ، عن اطلاق نسخة سيدان جديدة مخصصة للسوق الصينى تحت اسم 408 ، وهى ليست لها اى علاقة بالسيارة الشهيرة 408 الكروس اوفر في أوروبا .

السيارة بيجو 408 السيدان

واوضحت بيجو ان السيارة 408 السيدان ستستمد قوتها من محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو ينتج 167 حصان  وعزم دوران 250 نيوتن متر. ويتم إرسال الطاقة إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة من ست سرعات مزدوجة القابض.

 

وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة بيجو 408 السيدان ، بطول 4.750 ملم وقاعدة عجلات 2730 ملم . وهذا يثبت أنها لا تزال تعتمد على نفس منصة الانتاج EMP2 التي تم استخدامها أيضًا من قبل الجيل السابق 308.

السيارة بيجو 408 السيدان

و تشترك سيارة 408 السيدان الجديدة في عدة أمور مع الموديل السابق والذى تم انتاجه فى عام 2018 بما في ذلك المظهر الجانبي والجزء الزجاجي. ومع ذلك ، فقد أعيد تصميم الواجهة الأمامية بالكامل مع المصابيح الأمامية القوية بأنياب DRL العمودية المميزة على الاكصدام الأمامي على غرار 308 الجديدة و 3008 المحدثة، كما زاد حجم الشبكة الأمامية بشكل أكبر بنمط حديث وشعار بيجو الجديد ، في حين أن مداخل التهوية على الاكصدام تعطي مظهرًا رياضيًا.

السيارة بيجو 408 السيدان

وتم طرح مجموعة جديدة من الألوان لتجديد المظهر الخارجي ، مع استمرار العجلات المعدنية المكونة من خمسة أذرع كما في الطراز السابق, و تأتي السيدان بمصابيح LED خلفية أرفع متصلة بشريط أسود ، كما هو الحال في الموديل الأكبر 508. ويحتوي الباب الخلفي على جناح مدمج أكثر بروزًا والاكصدام المنحوت بصورة أكبر من ذي قبل. 

السيارة بيجو 408 السيدان

وتاتى السيارة بيجو 408 السيدان بمقصورة داخلية ، تحتوى على العدادات الرقمية الحديثة ولكن ليس بنفس الفخامة المتوفرة بالنسخ الأوروبية. وتتميز لوحة القيادة المعاد تصميمها بمجموعة عدادات رقمية مقاس 12 بوصة وشاشة لمس معلومات وترفيهية مقاس 10 بوصات مع أزرار تحتها ، وهناك أيضًا عجلة قيادة بقطر صغير مميز من بيجو وتطعيمات جديدة من الألمنيوم.

بيجو 408 السيدان السيارة 408 السيدان صناعة السيارات السيارات الفرنسية الصين

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