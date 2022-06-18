ما هي الآية الوحيدة التي نزلت داخل الكعبة ؟.. وبم أمرت ؟

ما هي الآية الوحيدة التي نزلت داخل الكعبة ؟.. يغفل كثير من المسلمين عن الآية الوحيدة التي نزلت داخل الكعبة، وبم أمرت ؟، ولماذا شرفت بهذا الفضل العظيم؟

ومن خلال التقرير التالي نوضح ما هي الآية الوحيدة التي نزلت داخل الكعبة ؟، وما هي الرسالة التي جاءت بها.

رد الأمانة

ما هي الآية الوحيدة التي نزلت داخل الكعبة ؟

قيل في الآية الوحيدة التي نزلت داخل الكعبة أنها الآية 58 من سورة النساء يقول الحق سبحانه وتعالى: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا”.

وقد نزلت هذه الآية الشريفة في حق الصحابي الجليل عثمان بن طلحة عليه رضوان الله، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ من عثمان مفتاح الكعبة الشريفة وسار به نحو المسجد الحرام في يوم فتح مكة، وعندما غادر المسجد الحرام كان يقرأ قول الله تعالى: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا”، ومن ثم فقد قام بإعطاء عثمان مفتاح الكعبة.

وقد تناولت كتب التفاسير المختلفة هذه الآية، فكان رأي ابن جعفر أن المفسرين لم يتفقوا حول مدلول هذه الآية، حيث ذهب بعضهم إلى القول بأن المقصود بها هم الحكام الذين يتولون شئون الدولة الإسلامية والمسلمين، مشيرًا إلى قول موسى بن عبد الرحمن المسروقي عن أبي أسامة، عن أبي مكين، عن زيد بن أسلم أنه ذكر أن تلك الآية كانت المقصود منها الحكام المسلمين.

وقد ذهب إلى ذلك أبو كريب، عن ابن إدريس، عن ليث، عن شهر، أنه ذكر أن الآية كان المقصود منها الأمراء على نحو خاص.

يقول الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي إن قول المولى تبارك وتعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا" هي الآية الوحيدة التي نزلت على النبي داخل الكعبة.

وأضاف عبد المعز خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "DMC"، أن قصة هذه الآية ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام حيث كان "عثمان بن طلحة" رضي الله عنه كان بيديه مفتاح الكعبة لتفتح يومين في الأسبوع هما الإثنين والخميس، موضحا أن الكعبة لها بابين الأول شرقي والثاني غربي.

وتابع عبد المعز: "عثمان كان يصلي داخل الكعبة النوافل، وأثناء دخول النبي إلى الكعبة للصلاة وقف ينتظر عثمان حتى يفتح له الباب قائلا لعثمان: (لعلك سترى هذا المفتاح في يدي يوما ما.. أضعه حيث شئت)، فرد عثمان على النبي قائلا: (يومها قريش قد ذلت)، فقال النبي: (يومها قريش قد عزت)، حتى جاء فتح مكة فقال النبي: (اليوم يوم المرحمة اليوم أعز الله قريش)".

الآية الوحيدة التي نزلت داخل الكعبة

ذكرت الآية الوحيدة التي نزلت داخل الكعبة ضمن آيات سورة النساء، وهي من السور الطويلة، وتعد من السور المدنية، وسميت باسم سورة النساء، لأكثر من سبب، منهم: أنها تناولت بيان المبادئ التي طرق توريث النساء ومختلف شئونهم.

كما جاء في السورة بيان للكثير من الأحكام الشرعية الضرورية التي يتعين على كل إنسان مسلم معرفتها والعمل بها في دنياه، ومن أبرز ما أكدت عليه هذه السورة هي قضية وحدانية الله عز وجل والشهادة بأنه واحد لم يلد ولم يولد ولا شريك له في الملك.

وقد جاء في هذه الآية حث للمسلمين على تقوى الله ومراعاته في العمل الذي يؤدي لكي يتقبله الله تعالى خالصًا، كما تعد من السور المميزة التي ركزت بشكل خاص على الأسرة المسلمة والعائلة والمجتمع الإسلامي باختلاف أطيافه، خاصة النساء، حيث بينت بوضوح الآراء الشرعية في مسألة توريث النساء وهو من الحقوق الجوهرية التي لا يعرفها عدد كبير من الناس في الوقت الحالي، واهتمت ببيان كل ما يساعد على تخلص البيت المسلم من الفحشاء والمنكر والكذب، فالأسرة هي نواة المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله.

كما نوهت هذه السورة بشكل كبير إلى خطورة التفريط في حقوق الناس والاجتراء على أماناتهم، وبشكل خاص على حقوق الأرحام واليتامى رجالًا كانوا أو نساءً، وبينت عاقبة التعدي على أموال الناس واستحلالها دون وجه حق، وأكدت على أهمية مراعاة الأمانة والعدل والصدق في التعاملات بين الناس.

كما أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم خلال فتح مكة، حيث يعتبر فتح مكة من المحطات الفارقة في تاريخ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للدين الإسلامي، ويعرف كذلك بالفتح الأعظم.

كما أنه يعبر عن واحدة من الغزوات التي قام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قام بها في اليوم العشرين من شهر رمضان المعظم خلال السنة الثامنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبفضل تلك الغزوة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أن يدخلوا مدينة مكة المكرمة مرة أخرى وأن يسيطروا عليها وأن تصبح واحدة من مدن الدولة الإسلامية الناشئة.

وقد قامت هذه الغزوة لأن قبيلة قريش التي كانت تسكن مكة أخلت بالهدنة التي وقعتها مع المسلمين، حيث قامت بمساعدة أصدقائها من قبيلة كنانة في الهجوم على أصدقاء المسلمين من قبيلة خزاعة، وبذلك فقد انتهكت الميثاق الذي وقعته مع المسلمين والذي عرف وقتها باسم ” صلح الحديبية”.

وبفعل ما قامت به قريش، أعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشًا مكونًا من عشرة آلاف مجاهد ليقوم بمهمة فتح مدينة مكة.

وبالفعل سار جيش المسلمين قاصدًا مكة المكرمة وجدير بالذكر أن هذه المدينة فتحت دون قتال، ولم يحدث سوى أن مجموعة من قبيلة قريش على رأسهم عكرمة ابن أبي جهل حاولوا الوقوف في وجه جيش المسلمين، فتصدى لهم الصحابي الجليل خالد بن الوليد، فأجهز على 12 رجل من بينهم، بينما هرب بقيتهم، كما استشهد 2 من جيش المسلمين.

وعندما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وعفا عن أهلها، طاف حول الكعبة المشرفة وحطم الأصنام التي كانت تحيطها، وقد ترتب على فتح مكة دخول عدد كبير من سكانها في الإسلام، كان من بينهم عدد من سادة مكة، من أشهرهم: أبو سفيان بن حرب وزوجته هند بنت عتبة، وعكرمة بن أبي جهل، وأبو قحافة والد الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصفوان بن أمية، وكثيرين غيرهم.

حديث عن الأمانة

أهم صور أداء الأمانة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أهم صور أداء الأمانة سلوك الإنسان تجاه الوطن والمجتمع والعمل على تأدية الواجبات المتعلقة بالحقوق العامة للدولة وعدم استغلال المرافق دون أداء الالتزامات، فذلك من الطاعات التي تجلب البركة لحياة الإنسان وعلامة على صحة الإيمان.

وأوضحت الدار في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن الله سبحانه وتعالى يقرر في كتابه الكريم مبدأ رعاية الأمانات العامة والخاصة كتكليف إلهي ومنهج حياة لجميع البشر يقول ربنا عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}. وجعل الله سبحانه رعاية الأمانات من صفات المؤمنين فقال فيهم: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}.

وأشارت الدار إلى أن الأمانات تشمل كل ما استودعنا الله وأمرنا بحفظه فيدخل فيها حفظ النفس والجوارح وأعمالنا من كل ما لا يرضي الله وحفظ ما ائتمنا عليه من حقوق الناس ورعاية الواجبات الاجتماعية وأداء ما يتعلق بذمتنا من الحقوق المعنوية والمادية، وينصحنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلًا: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ».

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدم رد الأمانة إلى صاحبها عند طلبها هو سُحت، وأن أكل أموال الناس بالباطل نهى عنه الله تبارك وتعالى.

وأضاف عثمان فى إجابته على سؤال «ما هو الحكم في شخص أؤتمن أمانة ولم يردها إلى صاحبها عندما طلبها؟»، أن الإنسان دائمًا يسعى إلى أن يؤدى ما عليه من حقوق أخذها من الناس إما عن قصد أو من غير قصد وإلا سيحاسب على ذلك فعليه أن يجتهد في البحث عن صاحب الحق وأن يجتهد في البحث عن رد الأمانة إلى صاحبها وإن لم يجد صاحب هذا الشيء ولم تصل لأحد من أقاربه فعليه أن يتصدق بها بنية أن يصل ثواب هذا الى صاحبها لقوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}.

وأشار إلى أن عدم رد الأمانة إلى صاحبها سيولد صراعا بين أطياف المجتمع، وأن الإسلام نهى عن خيانة الأمانة لتجنب هذه الصراعات والفتن التى ستنتج عن هذا الفعل المشين والقبيح، وتابع قائلا: "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به".

آيات القرآن

آيات وأحاديث تدعو إلى الأمانة

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الأمانة هي معادلة التكليف الكبرى التي قامت من أجلها السماوات والأرض والجبال وهي من أخلاق الإسلام العظمى التي حث عليها ودعا إليها خالق الأكوان سبحانه في كتابه العزيز وفي سنة نبيه الأكرم صلوات الله عليه وسلامه.

وأضاف علي جمعة عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه ورد الحث على الأمانة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا فمن الآيات التي ورد فيها الحث على الأمانة قوله سبحانه في اللوم على بني آدم في عدم مراعاة الأمانة: «إِنَّا عَرَ‌ضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا» (الأحزاب:72).

وتابع: “وقال سبحانه في الأمر الصريح بأداء الأمانات إلي أهلها: «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ‌كُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا» [النساء:58]، وفي النهي عن الخيانة وذم الخائنين قال جل وعز: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّـهَ وَالرَّ‌سُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ» [الأنفال:27] وقال سبحانه وتعالى: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ» [الأنفال:58]”.

وواصل: “وقال الله تعالى: «وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا» [النساء:107] وقال تعالى: «وَأَنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ» [يوسف:52]، بل إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن الخائنين أنفسهم فقال سبحانه: «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَ‌اكَ اللَّـهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا» [النساء:105]”.

وأكمل: “أما في سيرته العطرة -صلى الله عليه وسلم- وسنته المشرفة فقد كانت الأمانة من أهم صفات سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل كان يشهد بها أعداؤه فقد سموه الصادق الأمين وقد طمأنته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عندما نزل عليه -صلى الله عليه وسلم- الوحي عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرًا» قالت: معاذ الله ما كان الله ليفعل بك فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث» (رواه البيهقي في الدلائل)”.