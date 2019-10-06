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ديني

رد الأمانة لصاحبها ناقصة.. تعرف على الحكم من دار الإفتاء

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
رد الامانة لاهلها
رد الامانة لاهلها
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الفكر الديني
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه على المؤتَمن أن يردَّ الأمانة إلى صاحبها متى طلبها كاملة غير ناقصة، مشيرًا إلى أن قبول الودائع مستحبٌّ.

واستشهدت « الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما حكم رد الأمانة ناقصة؟»، بقوله – تعالى - :«إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»، (سورة النساء: الآية 58)؛ فالحق – سبحانه وتعالى- أوجب على المودَع أن يحفظ الأمانة بردها إلى المودِع كما أخذها منه؛ عندما يطلبها.

واستدلت على أن رد الأمانة ناقصة يعتبر خيانة بقوله: - صلى الله عليه وآله وسلم-: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»، متفق عليه.
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