رد الأمانة لصاحبها ناقصة.. تعرف على الحكم من دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه على المؤتَمن أن يردَّ الأمانة إلى صاحبها متى طلبها كاملة غير ناقصة، مشيرًا إلى أن قبول الودائع مستحبٌّ.
واستشهدت « الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما حكم رد الأمانة ناقصة؟»، بقوله – تعالى - :«إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»، (سورة النساء: الآية 58)؛ فالحق – سبحانه وتعالى- أوجب على المودَع أن يحفظ الأمانة بردها إلى المودِع كما أخذها منه؛ عندما يطلبها.
واستدلت على أن رد الأمانة ناقصة يعتبر خيانة بقوله: - صلى الله عليه وآله وسلم-: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»، متفق عليه.