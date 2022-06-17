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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عماد النحاس يعلن قائمة الاتحاد السكندري استعدادا للمقاصة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

استقر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على ضم 22 لاعبا استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري .

وضمت قائمة الاتحاد السكندري كل من :-

محمد عبد المنصف،أحمد يحيى،صبحى سليمان،خالد الغندور،كريم الديب،محمود شبانة،إبراهيم حسن،سعيدو سمبورى،مروان عطية،أحمد راشد،عبد الغنى محمد،السيد سالم،عبد الله نصيب،كريم يحيى،هشام صلاح،صبري رحيل،مورو ساليفو،أحمد نبيل مانجا،بنجامين،أحمد عادل ميسي،فوزى الحناوى،أحمد محمد إيتو.

وقرر محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري صرف مكافآت الفوز على بيراميدز لكل اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة مصر المقاصة غدا.

إبراهيم حسن نادي الاتحاد السكندري مجلس إدارة رام محمد عبد المنصف محمد مصيلحي المقاصة كرة القدم بيراميدز

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