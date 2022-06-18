التموين : لدينا مخزون استراتيجي من القمح حتى يناير 2023

كشف إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية عن جهود الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية ومحاربة غلاء الأسعار .

وقال " العشماوى " خلال استضافته مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار إن مصر نجحت بزيادة حجم السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية ونمتلك حاليا مخزون استراتيجى يصل 6 أشهر ومنها اللحوم ، الدواجن ، الذرة ، الزيوت ، الأرز ، الفول بالاضافة لتوفير الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية بكميات كبرى ونمتلك مخزون من القمح يصل حتى يناير 2023 .



وأضاف مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة المصرية نجحت فى بناء مخزون سلعى استراتيجى على أساس وجود فرصة لزيادة المعروض من السلع بحيث لا تزداد سعر السلع الغذائية ، لافتا إلى أن سبب زيادة بعض السلع لاحتوائها على مكونات تأتى من الخارج ومنها الملابس وغيرها من السلع ، منوها ان الحكومة وضعت أولويات للإنفاق فى رفع الأرصدة للسلع الاستراتيجية وتخزين صوامع القمح بشكل جيد تجنبا لاتلافه .