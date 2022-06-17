تسريبات تكشف سعر هاتف Motorola Razr 3 القابل للطي

كشفت تسريبات عن السعر المتوقع لهاتف Motorola Razr 3 القابل للطي والذى سيكون أرخص من سابقه، حيث تعتزم شركة موتورولا الأمريكية إطلاقه خلال الأشهر المقبلة لمنافسة هاتف Galaxy Z Flip4 القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف موتورولا Motorola Razr 3 القابل للطي، سيبلغ بسعر مرتفع للغاية حوالي 1150 يورو عند إصداره في الأسواق الأوروبية أى ما يعادل حوالي 22 ألف و 550 جنيها مصريا.





ويعد سعر موتورولا Motorola Razr 3 أرخص من سابقه Razr 5G الذى تم إطلاقه في السوق الأوروبية بسعر 1400 يورو أى ما يعادل حوالي 27 ألفا و 500 جنيه مصرى، فيما ليس من المعروف حتى الآن إن كانت شركة سامسونج ستستقر على سعر Galaxy Z Flip4 ليكون نفس سعر سابقه ، أم سينطلق بسعر أعلى.



وسيعمل هاتف موتورولا Motorola Razr 3مع معالج Snapdragon 8+ Gen 1 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، والذى يعد من أفضل المعالجات المخصصة للهواتف الرائدة في الأسواق، والذى يقدم أداء كبيرا للغاية وسرعة ملحوظة.



وسيأتى هاتف موتورولا Motorola Razr 3 بشاشة عالية الدقة من نوع OLED، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، وثقب صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.

