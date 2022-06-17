المفتي العام للقدس: الاحتلال الإسرائيلي يمارس التطرف الديني

قال الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية،الإحتلال الإسرائيلي يمارس التطرف الديني.

وأضاف محمد حسين خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق أن الاحتلال الإسرائيلي عمد في عام 1967 إلى حي المغاربة بالقدس وصادر مفاتيح بوابته،وبقيت في يده حتى الآن رغم المطالبات الإسلامية بضرورة إعادتها.

وأوضح إن المسجد الأقصى المبارك والقدس مستهدفين منذ عام 1967 وهذا ليس كلاما عاطفيا وإنما واقع تعيشه فلسطين.

مصائب في المسجد الأقصى

وتابع المفتي العام للقدس والديار والفلسطينية، أن كل ما يجري من مصائب في المسجد الأقصى المبارك يتم من خلال هذا الباب الذي أصبح بابا للشر.

وأوضح أن إلى أن العدوان على الأقصى واقتحامه والتبجحات على المستويات السياسية في حكومة الاحتلال كلها تتم عبر بوابة المغاربة.