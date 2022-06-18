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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أقاله ريال مدريد وتوج بالبريميرليج مع السيتي.. من هو بيلجريني مدرب الأهلي المحتمل؟

مانويل بيلجريني
مانويل بيلجريني

زعمت تقارير صحفية بوجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي، في الشرق الأوسط، مع التشيلي مانويل بيلجريني، المدير الفني لفريق ريال بيتيس الإسباني.

ورحل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن النادي الأهلي، بعد فسخ تعاقده بالتراضي، وتولى سامي قمصان، مهمة تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ويفاوض النادي الأهلي، العديد من المدربين الأجانب، قبل أن يستقر عن أحد منهما، على أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد، خلال الأيام القادمة.

وبعد أنباء مفاوضات النادي الأهلي .. من هو مانويل بيلجريني؟

مانويل بيلجريني هو مدرب إيطالي الأصل، تولى تدريب العديد من الأندية الكبرى على مستوى العالم.

بدأ المدرب التشيلي مسيرته التدريبية في الثمانينات مع أونيفرسيداد دي تشيلي ثم بالستينو وأوهينجز وأوينفرسيداد كاتوليكا.

وفي عام 2001، تولى تدريب سان لورينزو الأرجنتيني لمدة عام قبل أن يرحل لتدريب ريفير بليت.

كانت بدايته الحقيقة في عالم التدريب في أوروبا مع نادي فياريال الإسباني، حيث تولى تدريب الفريق 5 سنوات بداية من 2004، حقق معه في ذلك العام المركز الثالث في بطولة الدوري الإسباني، وفي الموسم الذي يليه تأهل لدوري أبطال أوروبا والوصول به إلى دور نصف النهائي في المشاركة الأولى للفريق في البطولة، وثم عاد وحقق بعد ذلك المركز الثاني في بطولة الدوري الإسباني موسم 2007-2008.

وبعد أن قدم أداء جيد مع فياريال، تولى تدريب فريق ريال مدريد الإسباني عام 2009، ولكن تمت إقالته بعد موسم واحد فقط.

مع ريال مدريد

ثم تولى تدريب مالقا الإسباني، بداية من موسم 2010، وقاد الفريق لتحقيق المركز الرابع في بطولة الدوري الإسباني، ومن ثم خوض تصفيات التأهل لدوري أبطال أوروبا والوصول بفريقه لربع نهائي البطولة، ليصبح أول مدرب يصل لربع النهائي مع فريقين مختلفين يشاركان لأول مرة في المسابقة.

تقدم بإستقالته عام 2013 من تدريب مالقا، وذلك بعدما أتيح له عرض لتدريب مان سيتي الإنجليزي، ووقع عقد مدته 3 سنوات، نجح في تحقيق كأس الرابطة لمدة موسمين، كما توج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيلجريني أثناء تدريبه لمانشستر سيتي

ويعد كأس الرابطة الإنجليزية هو أول ألقابه الأوروبية، ثم عن تدريب الفريق عام 2016، ثم تولى تدريب فريق هيبي تشيانا فورتشين الصيني، ثم عاد إلى إنجلترا مرة أخرى عبر بوابة وست هام عام 2018، وحصل على المركز العاشر برصيد 52 نقطة.

ويست هام

وأخيراً، يتولى مانويل بيلجريني حاليا تدريب ريال بيتيس منذ عام 2020 وبعقد يمتد لـ 3 سنوات.

مانويل بيلجريني مدرب ريال بيتيس أخبار الرياضة الأهلى مدرب الأهلي المحتمل

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