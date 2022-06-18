إصابة 6 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بـ مطروح

أصيب 6 اشخاص باصابات متنوعة اثر 3 حوادث متفرقة بطريق مطار العلمين وبمدينة سيوة

تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع 3حوادث متفرقة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مواقع الحوادث.



ففى الحادث الأول استقبلت مستشفى العلمين، عمرو عشرى خليل 25 سنة المنيا كدمه بالوجة وسحجات بالجسم، علاء عشرى خليل 30 سنة المنيا اشتباه P. C كدمات وسحجات بالجسم وكدمات بالصدر ونزيف من الاذن اليمنى اثر انقلاب سيارة أمام مطار العلمين.



وفى الحادث الثانى استقبلت مستشفى سيوة كل من نور الديب عطا محمد محمد ٢٣سنة مطروح اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجرح قطعى بالرأس فهد خالد عطا محمد ١٤سنة مطروح كسر مضاعف ومفتوح بالكوع، إثر انقلاب سيارة بطريق مرسى مطروح سيوة

وفى الحادث الثالث استقبلت مسشتفى العلمين كل من مصطفي محمد احمد ٢٤سنة اسكندريه جرح قطعي بالجبهه وحرق من الدرجه الثانيه بالزراع الايمن وما بعد الارتجاج، محمد محمد احمد علي ٥٦ سنة إسكندرية كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، إثر انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام مدينة العلمين.



