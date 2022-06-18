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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاستيعاب مزيد من السيارات وتيسير الحركة.. تعرف على تعديلات المرور بـ مطروح لموسم الصيف

محافظة مطروح
محافظة مطروح

أكد العميد محمد البندارى مدير إدارة مرور مطروح، أنه تم إعداد دراسة مرورية مفصلة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والاستشاريين بها  لتوسعة شارع إسكندرية  وإعادة التخطيط المروري بعد الرفع المساحى لعدد من الشوارع الرئيسية بوسط المدينة  والتقاطعات .

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وأضاف أن الهدف من ذلك  استيعاب مزيد من السيارات وتيسير الحركة مع الكثافة العالية، والتي سيتم تطبيقها عقب انتهاء موسم الصيف السياحى والاقبال الكبير على المحافظة ، مع الترحيب بكافة الاراء والمقترحات التى تعمل على  تيسير الحركة وتحقيق الرضا للمواطنين.

 

وأشار مدير مرور مطروح إلى أن التخطيط المقترح  لاتجاهات الشوارع ومواقع الاشارات المسموح بها ، تتضمن عدد من التعديلات ليكون شارع اسكندرية وعمر المختار وليبيا فى اتجاه واحد ناحية الشمال لشارعى اسكندرية وعمر المختار ، وفى اتجاه الجنوب لشارع ليبيا و، واستحداث اشارتين ضوئيتين على تقاطعين هما تقاطع شارع اسكندرية والتحرير ، وكذلك شارعى عمر المختار والجلاء ، واضافة أربع اشارات ضوئية لحماية حركة المشاه ، منها اثنان على شارع عمر المختار عند تقاطعه مع شارع علم الروم و التحرير ، والاثنان الاخران على شارع ليبيا عند تقاطعه مع شارعى علم الروم والتحرير.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود ادارة مرور مطروح فى تيسير الحركة المرورية بمدينة مرسي مطروح والإعداد لمخطط تنظيم حركة السير بما يسمح بإستيعاب الزيادة والكثافة المرورية مع الاقبال الكبير على المحافظة خلال موسم الصيف السياحى .

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