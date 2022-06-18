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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: انتهاء 65٪؜ من أعمال تطوير وحدة طب أسرة نهطاي بمحافظة الغربية

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وحدة طب أسرة نهطاي بمركز زفتى، للوقوف على معدلات إنجاز أعمال الإنشاء والتطوير الشامل بالمركز الذي يقدم خدماته للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

يأتي ذلك ضمن جولة الوزير، اليوم "السبت"، لتفقد عدداً من المنشآت الصحية بمحافظة الغربية، ومتابعة سير العمل بها والوقوف على معدلات التطوير والإنجاز، والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

استمع الوزير خلال جولته بالمركز إلى البرنامج الوظيفي للوحدة الصحية والتي من المقرر أن تقدم كافة خدمات طب الأسرة، لافتاً إلى أن الوحدة تندرج ضمن المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ المباردة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تتضمن تطوير ورفع كفاءة 27 وحدة صحية بمركز زفتى.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى انتهاء 65% من أعمال التطوير الخاصة بوحدة طب أسرة نهطاي، لافتاً إلى تشديد الوزير على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وقال إن الوزير تابع معدلات الإنجاز الخاصة بتطوير مدرسة التمريض التابعة لمركز زفتى والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 10 فصول، مؤكداً أهمية الاستثمار في مقدمي خدمات الرعاية الصحية، لضمان استمرار الارتقاء بالمنظومة الصحية.

ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أن أعمال التطوير لكافة جوانب المنظومة الصحية، تتم وفقاً لخريطة صحية ذات منهجية علمية، تحدد الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية بكل محافظة، حتى تصبح الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين متماشية مع الاحتياجات الفعلية للمحافظة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد خلال جولته أعمال التطوير الخاصة بنقطة إسعاف نهطاي التابعة لمركز زفتى، والتي تم تطويرها بالكامل مع تزويدها بسيارات إسعاف عالية التجهيز، لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم الغسيل الكلوي التابع لمستشفى زفتى العام، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 25 ماكينة، كما اطمأن على توافر القوى البشرية من الأطباء والتمريض والفنيين، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، لافتاً إلى حرص الوزير على التحدث مع المرضى للتأكد من رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على حرصه الدائم على المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية بكافة محافظات الجمهورية، بما يضمن الارتقاء والتكامل بين أذرع المنظومة الصحية.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطبي العلاجي، والدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية.

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وزارة الصحة والسكان المبادرة الرئاسية وزير التعليم العالي الرعاية الصحية حياة كريمة محافظة الغربية

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