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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. محافظة القاهرة توفر كشكا مرخصا لسيدة من ذوي الهمم

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال تسليم السيدة ترخيص الكشك

سلم محافظ القاهرة، السيدة محروسة سالم حسن، من ذوى الاحتياجات الخاصة، ترخيص كشك مجهز بجميع الاحتياجات الأساسية بحى السلام أول لمساعدتها.

جاء ذلك فى إطار توفير حياة كريمة لها ولأسرتها ولظروفها الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراعاة البعد الإنسانى وتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة ذوى الإحتياجات الخاصة.

محافظ القاهرة: رفع كفاءة الأنفاق والكباري وصيانة الفواصل

 

في سياق آخر، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة أنهت استعداداتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ بعد غدٍ، الاثنين، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان، مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وجميع العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات. 

وقال محافظ القاهرة إن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ١٠٥٩٦٦ طالبا وطالبة من ٣٣ إدارة تعليمية موزعين على ٢٩٧ لجنة، بالإضافة إلى لجنتين إحداهما بمستشفى ٥٧٣٥٧، منهم ٣١٣٢٣ طالبا وطالبة علمى علوم، و٢٠٧٤٧ طالبا وطالبة علمى رياضة، و٤٥٦٢٢ طالبا وطالبة أدبى بإجمالى ٩٧٦٩٢ طالبا وطالبة، بالإضافة إلى ٨٣٠٤ طلبة وطالبات بالمدارس الدولية.

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القاهرة الإحتياجات الخاصة السلام ذوي الاحتياجات الخاصة حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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