تأجيل محاكمة طالب بكلية الهندسة قتل المعلمة الصائمة داخل منزلها بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية تأجيل نظر محاكمة المتهم بقتل ‏معلمة في قرية تلبانة مركز المنصورة، والمعروفة إعلاميا بقضية “قتل المعلمة الصائمة” إلي جلسة 19 يوليوالمقبل للاستماع إلي مرافعة النيابة العامة في ‏القضية.

وأفادت شقيقة المجني عليها آمال لطفى، بأن المتهم قتل المعلمة بعد أن قيدها وكممها وذبحها بجرح قطعي بالرقبة ‏لسرقة مصوغاتها وأموالها، بعد أن كمن في ‏مدخل العقار الذي تسكنه حتى هدأت الأمور واقتحم الشقة ‏وذبحها وهي صائمة وسرق مصوغاتها وهرب‎ .

وقالت شقيقة المجني عليها آمال لطفى،، ‏إن شقيقتها تعرضت ‏للتعذيب والضرب لمدة 3 ساعات علي أيدي المتهم و طلبت منه أن يأخذ ما يريد من ذهبها ويتركها إلا ‏أنه أصر علي قتلها فأحضر سكينا من المطبخ وذبحها به بعد أن تعرفت عليه.‏

وأضافت: أنا واثقة في عدالة القضاء لكن كل لحظة تمر علينا دون القصاص لدم أختي صعبة علينا جميعا، ‏فقد قتلها وهي صائمة، واستغل فرصة انها تقيم بمفردها في شقتها في أن ينفذ جريمته بكل هدوء، وبعد أن ‏تم القبض عليه أرشد عن مكان الذهب الذي سرقه من بيت أختى، وأنه تخلص من السلاح بأن ألقه ‏في ترعة، وبعدها طالب محاميه أن يتم عرضه علي، مستشفى الأمراض ‏العقلية مدعيا عدم مسئوليته عن ‏أفعاله وقت ارتكاب الجريمة ،والتي أكدت أنه سليم.‏

وأكد علي ماهر، المدعي بالحق المدني، علي تضامنه مع اتهامات النيابة العامة للمتهم، مطالبا ‏بتوقيع ‏أقصي العقوبة عليه جزاء لما اقترفه.‏

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي رئيس المحكمة ، وعضوية كلا من المستشار ‏خالد ‏السعدني و المستشار الدكتور خالد الزناتي و المستشار شعبان ابراهيم غالي، وسكرتارية كل من ‏سامح ‏ابراهيم الموفي ، و احمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي في القضية رقم 25252 لسنة ‏‏2021 ‏جنايات مركر المنصورة والمقيدة برقم 2682 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة لأنه في ‏يوم ‏‏18/11/2021‏‎.‎

وتعود الواقعة لشهر نوفمبر من عام 2021 عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور ‏مركز ‏المنصورة بورود بلاغ من أهالي قرية تلبانة دائرة المركز بالعثور على سيدة مسنة ‏مقيدة ومذبوحة ‏داخل ‏منزلها بالقرية‎.‎

كان المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أحال المتهم إسلام أشرف ‏صبرى ‏عبده عيسى (محبوس) السن 21 عامًا - طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة ومقيم ‏تلبانة، مركز ‏المنصورة لمحكمة جنايات المنصورة، لاتهامه بقتل المجني عليها آمال لطفى رشاد جبر، ‏معلمة على ‏المعاش، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد عزما قاطعا وبيت النية على إزهاق روحها إن ‏حالت دون ‏استيلائه على أموالها فأباح حرمة المال لديه وتجسد بجسده فأباح حرمة النفس قاطعا عرى ‏القرابة فما أن ‏أبصرها بعينه فزين له قتلها فاطبق عليها وأوثق يديها وساقيها .