تأجيل محاكمة طالب بكلية الهندسة قتل المعلمة الصائمة داخل منزلها بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية تأجيل نظر محاكمة المتهم بقتل معلمة في قرية تلبانة مركز المنصورة، والمعروفة إعلاميا بقضية “قتل المعلمة الصائمة” إلي جلسة 19 يوليوالمقبل للاستماع إلي مرافعة النيابة العامة في القضية.
وأفادت شقيقة المجني عليها آمال لطفى، بأن المتهم قتل المعلمة بعد أن قيدها وكممها وذبحها بجرح قطعي بالرقبة لسرقة مصوغاتها وأموالها، بعد أن كمن في مدخل العقار الذي تسكنه حتى هدأت الأمور واقتحم الشقة وذبحها وهي صائمة وسرق مصوغاتها وهرب .
وقالت شقيقة المجني عليها آمال لطفى،، إن شقيقتها تعرضت للتعذيب والضرب لمدة 3 ساعات علي أيدي المتهم و طلبت منه أن يأخذ ما يريد من ذهبها ويتركها إلا أنه أصر علي قتلها فأحضر سكينا من المطبخ وذبحها به بعد أن تعرفت عليه.
وأضافت: أنا واثقة في عدالة القضاء لكن كل لحظة تمر علينا دون القصاص لدم أختي صعبة علينا جميعا، فقد قتلها وهي صائمة، واستغل فرصة انها تقيم بمفردها في شقتها في أن ينفذ جريمته بكل هدوء، وبعد أن تم القبض عليه أرشد عن مكان الذهب الذي سرقه من بيت أختى، وأنه تخلص من السلاح بأن ألقه في ترعة، وبعدها طالب محاميه أن يتم عرضه علي، مستشفى الأمراض العقلية مدعيا عدم مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة ،والتي أكدت أنه سليم.
وأكد علي ماهر، المدعي بالحق المدني، علي تضامنه مع اتهامات النيابة العامة للمتهم، مطالبا بتوقيع أقصي العقوبة عليه جزاء لما اقترفه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي رئيس المحكمة ، وعضوية كلا من المستشار خالد السعدني و المستشار الدكتور خالد الزناتي و المستشار شعبان ابراهيم غالي، وسكرتارية كل من سامح ابراهيم الموفي ، و احمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي في القضية رقم 25252 لسنة 2021 جنايات مركر المنصورة والمقيدة برقم 2682 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة لأنه في يوم 18/11/2021.
وتعود الواقعة لشهر نوفمبر من عام 2021 عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز المنصورة بورود بلاغ من أهالي قرية تلبانة دائرة المركز بالعثور على سيدة مسنة مقيدة ومذبوحة داخل منزلها بالقرية.
كان المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أحال المتهم إسلام أشرف صبرى عبده عيسى (محبوس) السن 21 عامًا - طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة ومقيم تلبانة، مركز المنصورة لمحكمة جنايات المنصورة، لاتهامه بقتل المجني عليها آمال لطفى رشاد جبر، معلمة على المعاش، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد عزما قاطعا وبيت النية على إزهاق روحها إن حالت دون استيلائه على أموالها فأباح حرمة المال لديه وتجسد بجسده فأباح حرمة النفس قاطعا عرى القرابة فما أن أبصرها بعينه فزين له قتلها فاطبق عليها وأوثق يديها وساقيها .