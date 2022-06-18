عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 10 مشروعات في قطاع الكهرباء بالشرقية بتكلفة 500 مليون جنيه

اجتماع محافظ الشرقية
اجتماع محافظ الشرقية

التقى  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، المهندس سامي عرفه أبو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، في حضور المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ، وذلك لبحث ومناقشة سُبل الإرتقاء بمنظومة الكهرباء بنطاق المحافظة.

إستهل المحافظ اللقاء بتهنئة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بمهام منصبه الجديد متمنياً له التوفيق والسداد وحسن الأداء والعمل على تأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

اطلع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء محافظ الشرقية على خطة عمل قطاع الكهرباء وحجم المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ، وتمت الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ عدد 10 مشروعات ما بين إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط وإحلال وتجديد وتوسعات شبكات جهد متوسط هوائي بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه ، للنهوض بمنظومة الكهرباء بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

 

تفاصيل إنشاء وحده لشؤون ذوي الهمم بديوان عام الشرقية

أكد محافظ الشرقية  ضرورة إستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء ورئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتحسين التيار الكهربي بكل مراكز ومدن المحافظة، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع لتساهم في تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

الشرقية الكهرباء قطاع الكهرباء محافظ الشرقية الطاقة الكهربائية المشروعات المواطنين المناطق الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يسخر من مصطفي يونس عقب انضمامه لقناة الزمالك

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

رحب بقيادة الأهلي.. من هو محمد الساحلي فخر المدربين العرب في أوروبا؟

السعودية.. وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي آل سعود

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

أسعار الذهب لـ جميع الأعيرة اليوم السبت.. فيديو

ترشيحاتنا

ميتا تطلق متجرا رقميا لشراء الملابس للصور الرمزية

تعرف على أغلى 5 سيارات SUV فاخرة بالكويت

الأوقاف: تجديد إيفاد الشيخ صفوت الدرديري إلى ألمانيا

صحيفة :إسقاط نظام بوتين السبب الحقيقي لدعم أمريكا الهائل لأوكرانيا بمليارات الدولارات

وكيل الأزهر: علم القراءات من أشرف العلوم الشرعيّة وأرفعها قدرا

هل من نذر شيئاً لله ولم يوفِ به عليه ذنب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مانشستر يونايتد لـ أبو حماد شرقية.. القصة الكاملة لمقاضاة راشفورد لطالب مصري بسبب العنصرية

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

فيديو

لا قبلات ولا أحضان.. إلهام شاهين: حالة من السلفنة تسود المجتمع الفنى

لن ترانا مرة أخرى..قصة سيدة المنيا التي تخلصت من حياتها هي وأولادها

استخراج حصى المرارة من جثة أمير إيطالي تعود للقرن الـ16.. ما القصة؟

شاهد | الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات للغارات على غزة ويعلن قصف مواقع لـ حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ