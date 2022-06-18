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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميتا تطلق متجرا رقميا لشراء الملابس للصور الرمزية

ميتا تطلق متجرا رقميا
ميتا تطلق متجرا رقميا لشراء الملابس للصور الرمزية

أعلنت شركة ميتا Meta، عن إطلاق متجرا لبيع الملابس الرقمية عبر الإنترنت، حيث يمكن لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام وماسنجر شراء ملابس رقمية لشخصيات الأفاتار الخاصة بهم.

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، يشمل متجر الملابس الرقمية المسمى "متجر ميتا للصور الرمزية"، التعاون مع العديد من العلامات التجارية من بينها Prada و Balenciaga و Thom Browne، وتشمل الملابس زي موتوكروس، وغطاء رأس بشعار، وبدلات.

 

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ميتا تطلق متجرا رقميا لشراء الملابس للصور الرمزية


وعبر منشور له على منصة فيسبوك، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، إنه سيتم إضافة المزيد من العلامات التجارية قريبا لمتجر الصور الرمزية الجديدة.

ويقول زوكربيرج: إن السلع الرقمية ستكون وسيلة مهمة  للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم في عالم metaverse ومحركا كبيرًا للاقتصاد الإبداعي.

وتتعاون دور الأزياء الفاخرة بشكل متزايد مع شركات التكنولوجيا لإنشاء ملابس رقمية تحمل علاماتها التجارية، ففي العام الماضي، قدمت فورتنايت جلود بالنسياغا حتى يتمكن اللاعبون من شراء ملابس مثل سترة ذات علامة تجارية لشخصياتهم داخل اللعبة.

واتبعت الشركة المطورة للعبة روبلوكس، نهج فورتنايت وأتاحت للاعبيها زيارة مدينة غوتشي كاملة بحديقة تحمل شعار العلامة التجارية تضم متجرا افتراضيا.

وسيبدأ متجر "ميتا" بالظهور في الأسبوع المقبل، ولم تكشف عملاقة التقنية الأمريكية أي معلومات حول أسعار الملابس الرقمية بمتجرها، ولكنها أوضحت أن خيارات الملابس المجانية لصور ميتا الرمزية ستظل متاحة.

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