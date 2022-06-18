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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

المريخ
المريخ

خلال دراسة بحثية مثيرة للجدل، عثر خبير فضائي على مخلوق غريب يشبه الفيل على كوكب المريخ، حيث انطلقت الدراسة بالتزامن مع نشر وكالة ناسا الأمريكية صور حديثة من الفضاء.

شكلت أحدث صور أصدرتها وكالة ناسا الأمريكية للكوكب الأحمر نظريات جامحة حول ما يمكن أن تكون عليه بعض الأشياء غير المحددة، كتخمين الباحث سكوت سي وارينج أن أحد تلك الصور تحتوي على تمثال أثري قديم لمخلوق "يشبه الفيل".

شارك وارينج اكتشافه على موقع الويب الخاص بـمشاهد الأجسام الطائرة المجهولة يوميا وكتب: اليوم وجدت بعض القطع الأثرية القديمة المثيرة للاهتمام في صورة لكوكب المريخ.. إن أهم قطعة أثرية هي تمثال لمخلوق يشبه الفيل بجذع قصير.. إنه جالس واستدار ناظرًا إلى اليسار".

يوضح وصف شديد الدقة لـ "المخلوق" في تقريره عن اكتشاف المخلوق، وكيف أنه يمتلك وجهًا ضخمًا "بشفاه كثيفة" وأنف مستدير ومجموعة من عينين ويبدو أن فمه مفتوح.

شارك وارينج الذي ألف كتاب UFO Sightings 2006-2009 في السابق صورًا لمجموعة كاملة من المشاهد التي تبدو غير قابلة للتفسير على سطح المريخ.

وتشمل هذه الادعاءات حول اكتشاف "سيدة مظلمة"، دب قطبي، وربما أكثرها شهرة، قرد على سطح المريخ.

من الواضح أن المخلوق الذي اكتشفه حديثًا يقف على سفح تل، تمامًا مثل قرد البابون فوق كومة من الحجارة في المناطق النائية الأفريقية.

وتساءل صياد الأجسام الطائرة المجهولة لماذا بحق الجحيم لا يبحث علماء الأحياء وعلماء الحيوان في هذا الأمر؟

جاء اكتشاف وارنج للمخلوق الشبيه بالفيل، وليس الأول له، قبل 5 أيام فقط من مشاركة وكالة ناسا لصورة جسم معدني لامع عثر عليه المسبار المثابر على المريخ.

حتى القصاصة من قطعة صغيرة من إشارة إلى أنه يمكن أن يكون اكتشافًا خارج كوكب الأرض قد استقبلها منظرو المؤامرة بخيال واسع.

ومع ذلك، يشير الخبراء في وكالة ناسا، الذين لم يتركوا مجالًا للتكهنات إلى أن ما يبدو أنه قطعة من الحطام هو في الواقع "غطاء حراري" من مرحلة هبوط المركبة الجوالة.

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