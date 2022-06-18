يحكم مليونى شخص.. سيفاس بنساه ملك فى غانا وميكانيكى فى إلمانيا ..فيديو

عرضت سكاى نيوز تقريرا عن سيافاس بنساه الملك الأفريقي، الذى يحكم 2 مليون فى بلده غانا ويعمل ميكانيكا فى ألمانيا.

وحسب سكاى نيوز فان جد بنساه أرسله إلى ألمانيا عام 1970، في منحة لتبادل الطلاب، ولكن الملك الأفريقى قرر البقاء هناك وعدم العودة إلى قبيلته «هو هو» في غانا.

وأشار التقرير إلى أن بنساه حصل على درجة الماجستير في ميكانيكا السيارات والآلات الزراعية ويدير ورشة ميكانيكا في فرانكفورت. وكشف التقرير أن جد بنساه حاكم القلبية توفى عام 1987، ووقع عليه الاختيار ليكون الحاكم الجديد، و قرر بنساه حينها مواصلة العيش في ألمانيا، مع الاسمترار فى الاتصال بشكل منتظم مع قبيلته في غانا، التي يزورها بضع مرات في السنة، ويحكم 2 مليون شخص ويبت في النزاعات عبر وسائل الاتصال.

وتابع التقرير أنه خلال فترة حكم بنساه أقام العديد من المشاريع لقبيلته منها تجهيز مستشفى القبيلة وأسس منظمة غير ربحية لجمع الأموال لشعبه كما عمل على إرسال مضخات مياه وأنابيب إلى غانا.

واوضح التقرير انه فى عام 2000، تزوج بنساه من صديقته جابرييل، وأنجب 3 أطفال.