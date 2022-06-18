عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحكم مليونى شخص.. سيفاس بنساه ملك فى غانا وميكانيكى فى إلمانيا ..فيديو

سيفاس بنساه ملك فى
سيفاس بنساه ملك فى غانا

عرضت سكاى نيوز تقريرا عن سيافاس بنساه الملك الأفريقي، الذى يحكم 2 مليون فى بلده غانا ويعمل ميكانيكا فى ألمانيا. 

وحسب سكاى نيوز فان جد بنساه أرسله إلى ألمانيا عام 1970، في منحة لتبادل الطلاب، ولكن الملك الأفريقى قرر البقاء هناك وعدم العودة إلى قبيلته «هو هو» في غانا. 

وأشار التقرير إلى أن بنساه حصل على درجة الماجستير في ميكانيكا السيارات والآلات الزراعية ويدير ورشة ميكانيكا في فرانكفورت. وكشف التقرير أن جد بنساه حاكم القلبية توفى عام 1987، ووقع عليه الاختيار ليكون الحاكم الجديد، و قرر بنساه حينها مواصلة العيش في ألمانيا، مع الاسمترار فى الاتصال بشكل منتظم مع قبيلته في غانا، التي يزورها بضع مرات في السنة، ويحكم 2 مليون شخص ويبت في النزاعات عبر وسائل الاتصال. 

وتابع التقرير أنه خلال فترة حكم بنساه أقام العديد من المشاريع لقبيلته منها تجهيز مستشفى القبيلة وأسس منظمة غير ربحية لجمع الأموال لشعبه كما عمل على إرسال مضخات مياه وأنابيب إلى غانا. 

واوضح التقرير انه فى عام 2000، تزوج بنساه من صديقته جابرييل، وأنجب 3 أطفال.

سكاي نيوز ميكانيكا السيارات ورشة ميكانيكا فرانكفورت الأفريقي درجة الماجستير السيارات وسائل الاتصال الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

إبراهيم سعيد يسخر من مصطفي يونس عقب انضمامه لقناة الزمالك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

معتذرِتش| سامح عبد العزيز: استبدلت ياسمين صبري في الشادر لعدم مناسبتها للدور

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

لعنة الأهلي.. الوداد المغربي مهدد بالحرمان من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

ترشيحاتنا

الأهلي: أي كلام عن المدرب الجديد مؤجل لما بعد مواجهة الزمالك

الشيخ الشعراوي.. تحدى السحرة بعلاج نهائي

موديل 2023.. بي إم دبليو M3 تورينج تحقق رقما قياسيا على حلبة نوربورجرينج

صلاح ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

أخبار التكنولوجيا|ميتا تطلق متجرا رقميا لشراء الملابس للصور الرمزية.. تسريب 24 مليار اسم وكلمة مرور على الدارك ويب

متى لا تتم ترقية الموظف..قانون الخدمة المدنية يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

بحضور وزير الدفاع.. جاهزية واستعداد قتالي عالي بمشروع غريب 8 لإدارة الحرب الكيميائية

بموسم جدة.. تفاصيل حفلات ماجدة الرومي وإليسا وسعد لمجرد على أرض السعودية

من مانشستر يونايتد لـ أبو حماد شرقية.. القصة الكاملة لمقاضاة راشفورد لطالب مصري بسبب العنصرية

فيديو

مش عايزها تتقفل.. تصريحات مرتضى منصور خلال انطلاق قناة الزمالك بثوبها الجديد

بحضور وزير الدفاع.. جاهزية واستعداد قتالي عالي بمشروع غريب 8 لإدارة الحرب الكيميائية

حمادة هلال يحقق 150 ألف مشاهدة لـ كليب الفرح مالينا

لا قبلات ولا أحضان.. إلهام شاهين: حالة من السلفنة تسود المجتمع الفنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ