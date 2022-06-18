قادمًا من تونس.. الجزيري ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لـ مباراة الأهلي

انضم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الي تدريبات فريقه اليوم السبت، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي هذا عقب وصول اللاعب إلى القاهرة صباح اليوم قادما من تونس.

وتواجد سيف الدين الجزيري مع منتخب نسور قرطاج في الدورة الودية التي أقيمت باليابان مؤخرا وعاد مع منتخب بلاده.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام بإستاد السلام.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.

