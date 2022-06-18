بـ 40 استراحة لإقامة المراقبين.. قنا تُنهي استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، انتهت من كافة الاستعدادات لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 / 2022، والتى سوف تبدأ الإثنين المقبل الموافق 20 من شهر يونيو الجارى ، وتستمر حتى الخميس الموافق ٢١ من شهر يوليو المقبل.

وأضاف محافظ قنا، أن عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الإمتحانات هذا العام بلغ 16 ألفاً و504 طلاب وطالبات، موزعين على 48 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية التسع.

وأشار الداودى، إلى أنه تم تجهيز 40 استراحة لإقامة المعلمين المكلفين بمراقبة أعمال الامتحانات، فضلاً عن تجهيز كافة اللجان من حيث الإضاءة المناسبة والمراوح ومبردات المياه للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، وعضوية ضابط من مديرية أمن قنا، وطبيب من مديرية الصحة ، وعدد من المسئولين بالمديرية ، وتم ربطها بغرفتى العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ، و وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ، للتعامل بشكل فورى مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات.



و أكد محافظ قنا ، أنه تم تكليف رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات متمنيا التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا.

فيما قال الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ، بهدف تأمين لجان الامتحانات ، ومركز توزيع الأسئلة ، وخطوط سير سيارات نقل الأسئلة إلى اللجان بالإدارات ، والعودة بكراسات الإجابات ، بالإضافة إلى مقر كنترول الثانوية العامة بمدينة قنا .

و تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، كما تم توقيع بروتوكول مع مديرية الصحة لتوفير طبيب في كل لجنة ، ومع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف بالقرب من اللجان ، وكذلك مع مديرية التموين لتوفير الخبز ومستلزمات الإعاشة للمعلمين المغتربين المقيمين بالاستراحات، فضلاً عن توقيع بروتوكول مع مديرية الكهرباء لتثبيت التيار الكهربائي مع توفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على انتظام سير الامتحانات .

وأضاف خالد ، أنه تم بالفعل توفير مولد كهرباء بمقر الكنترول، ومقر مركز توزيع الأسئلة لضمان ثبات التيار الكهربائى بشكل دائم.