مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لعريس وعروس في لندن يؤديان رقصة ضمن برنامج حفل زفافهما، لكن فجأة يفشل العريس ويترك مستخدمي الإنترنت في صدمة.

يظهر في المقطع، زوجان وهما يرقصان بعد تأدية عهود الزواج في لندن، ومع ذلك، تسوء الأمور بشكل فظيع بعد أن قام العريس بركل عروسه من غير قصد أثناء الرقص.

كانت العروس في الفيديو جالسة في منتصف حلبة الرقص مرتدية فستان زفافها الأبيض بينما كان العريس يؤدي الرقصة من أجلها.

وبينما كان العريس يحاول تمرير ساقه من فوق رأس العروس، ضرب على وجهها دون قصد.

وبسبب محاولته الخاطئة، تقع العروس على كرسيها ويمكن رؤية العريس مسرعًا لمساعدتها ومعرفة ما إذا كانت بخير أم لا.

حصد مقطع الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات منذ نشره على تطبيق التغريدات تويتر.