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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

العلاقات الدولية بحلوان تعلن عن فتح باب التقدم لمنحة بجامعات ألمانيا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة "  daad helmut schmidt scholarship“  بألمانيا  للعام الجامعي 2022- 2023.

وأفاد مكتب العلاقات الدولية بأن المنحة مقدمة من مؤسسة  DaaD للحصول علي درجة الماجستير من ثماني جامعات المانية  في التخصصات التالية "القانون - علم الاقتصاد - العلوم الاجتماعية -  العلوم السياسية والإدارة العامة"، منوهة إلى أن المنحة تستمر لمدة  سنتين.

وأوضح مكتب العلاقات الدولية انه علي طلاب الدراسات العليا بكليات جامعة حلوان  الراغبين في الحصول علي المنحة سرعة تقديم الأوراق المطلوبة في موعد أقصاه ٣١ يوليو ٢٠٢٢.

وأشار مكتب العلاقات الدولية ان المنحة تعمل علي تحسين المستوي البحثي للدارسين  وإكسابهم الخبرات المختلفة  و تطوير مهاراتهم البحثية .

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جدير بالذكر أنه قد تفقد  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب تفقد لجان امتحانات كلية التمريض بجامعة حلوان ، وقد رافقه فى الجولة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، ويأتى ذلك في إطار سلسلة جولات قيادات جامعة حلوان لمتابعة سير عملية الامتحانات .

من جانبه أفاد الدكتور حسام رفاعي بالتزام الجامعة بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لسلامة الطلاب من خلال تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات وبعدها، إلي جانب التأكيد على ضرورة تهوية القاعات.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على حرص قيادات الجامعة على المتابعة الدورية للطلاب أثناء الامتحانات للاستماع لهم، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح.

كما أشادت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض بحرص قيادات الجامعة الدائم للتواصل المستمر مع الطلاب للاستماع لهم وتلبية مطالبهم، متمنية لجميع الطلاب التوفيق والنجاح .

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