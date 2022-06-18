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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الموسيقار أمير عبد المجيد: محمد الحلو يخضع لعملية في القلب الآن

الفنان محمد الحلو
الفنان محمد الحلو

كشف الموسيقار أمير عبدالمجيد، أن محمد الحلو يخضع الآن لعملية في القلب حيث تم تغيير ميعاد العملية من الغد إلى الآن. موضحا أن بداية الأزمة الصحية كانت معاناة محمد الحلو من آلام في قدمه تمنعه من السير، ولجأ إلى العلاج الطبيعي ولكن ازدادت الأزمة.

وأضاف الموسيقار أمير عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن محمد الحلو لجأ إلى طبيب، واكتشف أنه يعاني من انسداد في شرايين القلب، والعلاج الطبيعي لقدمه تسبب في زيادة الازمة، مشيرا إلى أن العملية قسطرة في القلب.

عملية قسطرة

وأشار الموسيقار أمير عبد المجيد، إلى أن المطرب محمد الحلو يخضع لعملية قسطرة دعامات لتسليك الانسداد الشرياني اليوم، بدلا من اقامتها غدا، قائلا: "معنويات محمد الحلو زي الفل وهو مسلم أموره لله من زمان".

المطرب محمد الحلو محمد الحلو القلب العلاج الطبيعي طبيب

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