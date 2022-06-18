تأخر في المجيء إلى القاهرة| سبب استبعاد الجزيري من مباراة القمة 124

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأبيض من مباراة القمة أمام الأهلي، والمقرر لها غدًا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشار المصدر أن البرتغالي فيريرا المدير الفني، استبعد اللاعب لأسباب تأديبية بالرغم من أنه سليم من الناحية الفنية والطبية.

وشدد المصدر أن استبعاد الجزيري بسبب تأخره في العودة إلى القاهرة، بعد انتهاء معسكر منتخب تونس الأخير، وهو ما أثار غضب المدير الفني للفريق.



وضمت قائمة الزمالك لمباراة القمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد والسيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وإسلام جابر ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وسيف جعفر وسيد عبد الله

خط الهجوم: يوسف أسامة وعمر السعيد