مساعد وزير التموين: فروق أسعار الزيت وصلت إلى 17 جنيها تتحملها الدولة

تحدث إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الأزمة العالمية بشأن زيت الطعام.

وأوضح عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن سعر طن الزيوت ارتفع من 700 دولار إلى 1700 دولار؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

إحلال التكنولوجيا بمصانع الزيوت في مصر بدلا من الحالية

وأكد مساعد وزير التموين أن الوزارة تسعى لإحلال التكنولوجيا المقامة بمصانع الزيوت في مصر، كما تستهدف طرح مشاركة القطاع الخاص لضخ الاستثمارات في تطوير تلك المصانع.

وأشار إبراهيم عشماوي، إلى أن الدولة تحملت فروق الأسعار، نيابة عن المواطن، والتي وصلت إلى 17 جنيهًا في كل زجاجة زيت، معقبا: "كتير من السلع أسعارها هتزيد".