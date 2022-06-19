علامات المؤمن الصادق .. 4 صفات حميدة

علامات المؤمن الصادق ، يتميز المؤمن الصادق في الإسلام بمجموعة من الميزات والصفات الحميدة التي ينبغي أن يتحلى بها الجميع، وهنا نبرز أهم صفات وعلامات المؤمن الصادق.

علامات المؤمن الصادق

• إذا أُسيء إليه صبر.

• إذا علم تواضع.

• إذا علَّم رفق.

• إذا سُئل أعطى.

علامات المؤمن الصالح

أكدت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن من أهم علامات المؤمن الصالح، أن يستمسك بالصبر في كل موطن، ويلزم ذكر الله عز وجل في خلوته، ويُتبِع النعمة بالشكر.



علامات المؤمن الصالح عند الموت

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا حضر الموت للعبد المؤمن الصالح، نزلت عليه ملائكة الرحمة تبشره برحمة الله، وإن كان من الكافرين العاصين، نزلت عليه ملائكة العذاب، تبشره بعذاب الله.

واستشهد «عبد السميع» خلال لقائه ببرنامج «اسأل مع دعاء»، المُذاع على فضائية «النهار»، بقول الله تعالى: «يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا» (سورة الفرقان: 22).

وأشار إلى أن الإنسان الصالح يبتسم عند خروج الروح منه، لأن ملائكة الرحمة تبشره بالنعيم في الجنة، فيكون وجهه مبتسمًا حتى بعد موته.

علامات يعرف بها المؤمن

الله سبحانه وتعالى نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ومن علامات الإيمان ، أنه إذا استمع المؤمن إلى كلمات الله سبحانه وتعالى زادته إيمانًا ، ونحن نقرأ ونستمع ونتعلم ونصلي صلاة التراويح ونستمع إلى كتاب الله فجرًا وعشاءً، ليلًا ونهارًا ، فماذا كان تعاملنا مع كتاب الله تعالى هل انتفعنا حقًا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم".

وقال الله تعالى: "أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ» الآية 16 من سورة الحديد، وقال الله تعالى: «لَوْ أَنـزلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ" الآية 21 من سورة الحشر.

وقالت أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كان خلقه القرآن"، ونبينا -صلى الله عليه وسلم - يقول: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحاسنهم أخلاقًا"، فلم يقل أكثرهم صلاة ولا صيامًا وإنما قال أخلاقًا أي تعاملًا، فالمؤمن لا يكذب ويخون ولا يغش ولا يحقد ويمكر ولا يحسد، فهو تقي نقي.

علامات دخول الإيمان

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن العلماء قالوا إن أول علامات دخول الإيمان في قلب المؤمن "رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام" فإذا رأى أحدنا نبي الله ﷺ في المنام على هيئته التي وردت بالشمائل فإن ذلك يكون من البشرى، ولكن لا يعني هذا أن الذي لم يرى رسول الله ﷺ على شر بل لم يبشر بعد .

وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية: "قالوا ونهاية هذا أن ترى النبي ﷺ يقظةً، يعني الأولى في الحلم والثانية في اليقظة ، فمن رآه يقظةً ختم له بخير، فاللهم اجعلنا ممن يرون سيدنا رسول الله ﷺ أمامه أبدا..أمين".

وتابع مفتي الجمهورية السابق: كان سيدنا المرسي أبو العباس دفين الأسكندرية يرى النبي ﷺ يقظةً دائما، والنبي ﷺ يقول : "من رآني في المنام فسيراني في اليقظة " يعني قد يراني في اليقظة، ويعني قد يراني قبل وفاته ، ويعني قد يراني يوم القيامة، ويعني يوم القيامة ولا نحجب عنه ﷺ فيتشفع فينا ويقول : (يا رب أصحابي أصحابي) ، إذن فرؤيا النبي ﷺ إنما تنشأ من حضور القلب ، ولذلك قالوا إذا ذكرت الله كثيرًا رأيت النبى ﷺ في المنام، وكان سيدنا المرسي يقول: " لو غاب عني طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين".. لو غاب عني طرفة يعني معاه على طول".





أعمال المؤمن الصالح

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك ثلاثة أعمال تُعد أصعب ما يمكن أن يقوم به المؤمن.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أصعب ثلاثة أعمال على الإنسان، هي: «إعطاء الحق من نفسه، وذكر الله تعالى على كل حال، ومواساة الأخ في المال»، مستشهدًا بما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-، أنه قال: «أَشَدُ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةُ: إِعْطَاءُ الْحَق مِنْ نَفْسِكَ، وذِكْرُ اللهِ عَلَى كُل حَالِ، وَمُوَاسَاة الْأخِ فِي المالِ».



المؤمن يموت بين «حسنتين»

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن السلف الصالح، أن هناك حسنتين يموت المؤمن بينهما.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه قال معاذ -رضي الله تعالى عنه- لابنه : «اعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين، حسنة قدمها، وحسنة أخرها».