هل يثاب المسلم على قراءة القرآن بدون أحكام التجويد؟ دار الإفتاء ترد

هل يثاب المسلم على قراءة القرآن دون تجويد ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول "أنا أجيد أحكام التجويد في القرآن، ولكن عندما أقرأ أقرأ بطريقة عادية بدون تجويد، فهل يثاب المسلم على ذلك؟



وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأفضل للإنسان المسلم عندما يقرأ القرآن يقرأ بالأحكام حتى يتعود لسانه على قراءة القرآن بالأحكام دائما، لأن الشيوخ القدامى كانوا يقولون بقراءة جزء يسير بالأحكام المتقنة حتى يتعود اللسان ولا ينسى الأحكام.

هل أحصل على ثواب القراءة دون تحريك الشفتين ؟

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال “هل أثاب عند قراءة القرآن فى السر دون تحريك الشفاة؟”: هذا الذى تفعله لا يسمى قراءة بل هو إمرار للقرآن على القلب، وهو من أنواع الذكر القلبي، ويثاب الإنسان عليه.



وأضاف “ممدوح” أن القراءة لا بد فيها من تحريك الشفتين، وإسماع النفس عند الشافعية، ويرى المالكية أنه يجزئ فيها فقط تحريك الشفتين.



وأشار أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب إلى أن الحد الأدنى للقراءة أنه يحرك الإنسان شفتيه.



وأوضح أمين الفتوى أن إمرار القرآن على القلب أو الذكر القلبي ليس منطبقا على القراءة التى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم “من قرأ حرفًا من كتابِ اللهِ فله به حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها لا أقولُ (الـم) حرفٌ ولكنْ (ألفٌ) حرفٌ و(لامٌ) حرفٌ و(ميمٌ) حرفٌ”.

حكم قراءة القرآن بملابس خفيفة

وقال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء ،أنه يجوز قراءة القرآن بثياب خفيفة، وأعتبار أن القرآن من جوانب الذكر والله يقبل الذكر من المسلم على أي حال.

وأضاف الورداني خلال رده على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبة السؤال" هل يجوز لي أن قراءة القرآن وأنا أرتدي ملابس خفيفة؟"،إن الالتزام بالوقار عند قراءة القرآن من الأمور المستحبة فيجب على كل مسلم أن يلتزم الوقار عند قراءة القرآن، وأن هذا لايمنع أن تقرأ القرآن في أي حال تكون ولكن هذه نصيحة من أمين الفتوى لصاحب السؤال.