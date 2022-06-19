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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تقليل خلايا الدم الحمراء.. أضرار غير متوقعة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم

في حين أن معظم المتبرعين لا يعانون من أي آثار جانبية ، فمن المعروف أن بعض الأشخاص تظهر عليهم بعض الأعراض بعد التبرع بالدم. 

ومن الآثار الجانبية للتبرع بالدم الغثيان والدوار والإغماء في بعض الحالات، قد تتطور إلى نتوء مرتفع أو تعاني من نزيف مستمر وكدمات في موقع الإبرة أيضًا، قد يعاني بعض الأشخاص من الألم والضعف الجسدي بعد التبرع بالدم.

 

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أضرار التبرع بالدم

يؤدي التبرع بالدم إلى تقليل عدد خلايا الدم الحمراء وقد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في خلايا مناعية معينة مثل بروتين المصل والأجسام المضادة، ولكن إذا احتاج جسمك إلى هذه الأجسام المضادة ، فسوف ينتجها بسرعة كبيرة وسيعود الدم إلى حالته الطبيعية في غضون أسابيع قليلة.

بعد التبرع بالدم ، من المحتمل أن تعاني من بعض الضعف الجسدي ، خاصة في الذراع التي تم حقن الإبرة فيها، لهذا السبب ، ستنصحك الممرضات بتجنب النشاط البدني المكثف أو حمل الأشياء الثقيلة لمدة خمس ساعات بعد التبرع بالدم.

في بعض الأحيان يستمر النزيف بعد وضع الضمادات في مكانها لعدة ساعات، في هذه الحالة ، من المهم الضغط على موقع الإبرة وإبقاء ذراعك مرفوعة فوق مستوى القلب لمدة ثلاث إلى خمس دقائق. إذا لم يتوقف النزيف بعد ذلك الوقت ، فعليك الاتصال بطبيبك.

المصدر healthline

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