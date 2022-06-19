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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها الكرفس..3 وصفات منزلية لتفتيت حصوات الكلي

صدى البلد

 

حصوات الكلى من المشاكل المرضية التى يعانى منها الكثيرون، نتيجة لبعض العادات الغذائية الخاطئة لكن من الممكن فى بعض الحالات التغلب عليها باتباع بعض الوصفات الطبيعية دون الجراحة.

وأوضح الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الوصفات الطبيعية لعلاج حصوات الكلى دون جراحة، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن العديد من المكونات الطبيعية تذوب حصى الكلى دون إضرار بالجسم، مضيفًا أن هناك علاجات منزلية فعالة لحصوات الكلى والتى تشمل الآتى:

1- خل التفاح: وفقا للتقرير يلعب خل التفاح دورًا مهمًا فى علاج حصوات الكلى، من خلال إضافة ملعقتين من خل التفاح وملعقة واحدة من العسل إلى كوب من الماء الدافئ، وتناوله مرتين فى اليوم.

2- عصير الليمون وزيت الزيتون: الليمون يلعب دورًا أساسيًا فى تفتيت الحصوات، ويمكن مزج 4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون ونفس الكمية من زيت الزيتون، ببعض وشرب هذا الخليط، وبعده يتم تناول كميات كبيرة من الماء، وهى وصفة تساعد فى التخلص من حصوات الكلى.

3- الكرفس: وفقًا للتقرير فإن الكرفس مدر للبول، ما يجعل الكلى تنتج المزيد من البول وتطرد السموم منها، كما أن إضافة الكرفس إلى كوب من الماء المغلى لمدة من 5 لـ10 دقائق، وشرب خلاصة الماء على مدار اليوم يساعد فى علاج حصوات الكلى.

4- حبوب الكُزبرة: أشار التقرير إلى أن الدراسات أثبتت أن غلى الكُزبرة وشرب الماء المستخلص منها، من العلاجات الفعالة فى علاج حصى الكلى، وأيضًا شرب الكثير من الماء.

5-  يفيد ايضا شرب عصير الرمان  -  وحساء الفاصوليا.
 

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