سيف زاهر يكشف أسباب استبعاد أبوجبل من مباراة الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن الأسباب الحقيقة وراء استبعاد محمد أبوجبل، حارس مرمى نادي الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم، على ملعب وي السلام، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :"أبوجبل، خارج قائمة الزمالك في مباراة القمة، إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعلم أن أبوجبل، عندما عاد من معسكر منتخب مصر، علم بأن محمد عواد، سوف يحرس عرين الفريق في مباراة القمة، أبلغ الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، أنه يُعاني من الإصابة في العضلة الضامة".

وتابع: “الجهاز الفني، طلب من الحارس أن يتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة الأهلي، ولكنه رفض، وفيريراعقد جلسة مع اللاعبين وقال لهم (اللاعب الذي لن يتواجد مع الفريق في المباريات الكبيرة، مش هيكون معايا في المباريات الصغيرة”.

واختتم: “إدارة الزمالك لديها إحساس بأن أبوجبل، رفض أن يكون بديلًا لـ عواد، لذلك أقال إنه يعاني من الإصابة، وأن معاملة فيريرا، مع أبوجبل، ستتغير في الفترة المقبلة، هذه الأخبار من داخل كواليس إدارة الزمالك”.