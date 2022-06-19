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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة سائق بطلق ناري على يد جاره في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب سائق في نهاية العقد الرابع من العُمر، بطلق ناري بالساق اليُمنى؛ إثر تعدي جاره عليه بواسطة سلاح ناري "فرد روسي محلي الصُنع"، كان بحوزته؛ إثر نشوب خلافات الجيرة فيما بينهما، بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، مفادها وصول المدعو (جمال م ا ر- 36 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز جرجا)، مصاب بطلق ناري بالساق اليمنى، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

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وبسؤاله اتهم المدعو (أحمد ع ي- 30 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته؛ بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم فرد روسي محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته أقرر بأرتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج سائق خلافات فرد نارى

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