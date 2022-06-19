إعلام ألماني: شولتس وجه رسالة خفية لأوكرانيا بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، في تقرير لها، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس أرسل، أثناء زيارته إلى كييف، رسالة خفية إلى أوكرانيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال التقرير: "بينما تحدث ماكرون ودراجي عن "المسار" الذي بدأ الآن في كييف، تحدث شولتس عن “المسار المليء بالمتطلبات”.

ويعتقد المستشار الألماني أن أوكرانيا يجب أن تتغير حتى يتم قبولها في الاتحاد الأوروبي: محاربة الفساد وبناء حكم القانون الفعال وتحرير اقتصادها.

وفي رأيه، لا يزال الاتحاد الأوروبي نفسه بحاجة إلى التغيير، أي إدخال مبدأ الأغلبية لاتخاذ قرارات مهمة، بدلاً من الإجماع الحالي.

وقال مكتب شولتس إن “الاتحاد” الذي يتم إصلاحه بشكل أساسي هو فقط القادر على التوسع.

وخلص التقرير إلى أن المستشار الألماني لم يعطي وعودا كاذبة لأوكرانيا.