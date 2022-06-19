محمد حليم : التعادل سيكون سيد الموقف في قمة الأهلي والزمالك

علق محمد حليم المدير الفني لفريق القناة ، على حظوظ الأهلي والزمالك فى مباراة القمة فضلا عن الأوراق الرابحة فى صفوف قطبي الكرة المصرية.

ويلتقى المارد الأحمر غريمه التقليدي نادى الزمالك، مساء اليوم الأحد فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز على ملعب استاد السلام.

وقال محمد حليم ، فى تصريحات خاصة لصدى البلد: مباراة القمة لها حسابات خاصة والنتيجة الأقرب التعادل بين الفريقين فى ظل تذبذب مستوى أداء بعد لاعبي الأهلى والزمالك وظهر ذلك واضحا فى المباريات الأخيرة.

وتابع: كما أن الغيابات فى صفوف قطبي الكرة المصرية سيكون لها تأثير أيضا لافتا إلى أن الأوراق الرابحة فى الأهلى تتمثل فى العديد من اللاعبين أبرزهم أفشة وطاهر محمد طاهر وفى الزمالك ٱمام عاشور زيزو وأشرف بنشرقي.

وأضاف: ‏ ‏أعتقد أن الماتش بدايته سوف تكون صعبة جدا خصوصا في ظل المعطيات والتقلبات التى تعيشها الكرة المصرية.

واستطرد : ‏وبما أن الفريق الأهلي والزمالك هما أكبر فريقين في الكرة المصرية فالمباراة مثل انعكاس الكرة المصرية، وما تعيشها من أزمات فأعتقد أن اللقاء سيكون صعب جدا خصوصا على النادي الأهلي.

وأردف قائلا:‏ ‏النادي الأهلي بعد رحيل المدير الفني أعتقد سيكون هناك تأثير لكن ‏في مباراة ايسترن كومبانى كان التأثير إيجابي، وظهر ذلك في النتيجة الكبيرة.