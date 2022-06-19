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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونخ يقدم ساديو ماني الأربعاء المقبل مقابل 35.1 مليون إسترليني

ماني
ماني

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن موعد تقديم بايرن ميونخ لصفقة السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي.

 

وتحوم الشكوك حول مستقبل ماني مع ليفربول، خاصة أنه لم يستلم حتى الآن عرضا من النادي لتمديد العقد الذي ينتهي صيف العام المقبل.

 

والتزم النادي البافاري الصمت، فيما يتعلق بالتقارير التي ذكرت أنه توصل إلى اتفاق لضم النجم السنغالي، ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن بايرن ميونخ سيقدم صفقة ماني يوم الأربعاء المقبل، في ملعب "أليانز أرينا"، بعد أن حسمها مقابل 35.1 مليون جنيه إسترليني، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

 

وقد يشكل التعاقد مع ماني أمرا حاسما لبايرن، في ظل احتمالات رحيل نجم الهجوم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، إلى برشلونة الإسباني.

 

وكان ماني انضم إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون في 2016 وأصبح من الأعمدة الأساسية في تشكيلة فريق المدرب يورجن كلوب، الذي فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 وبلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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