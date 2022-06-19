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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد دبلوم التمريض بنسبة 98.09 %

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الصف الثالث لمدارس التمريض، بنسبة 98.09 %.

 

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تقدم للامتحان 1049 طالباً وطالبة، وحضر منهم 1048 طالباً وطالبة، وتغيب طالب فقط، نجح منهم 1028 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 98.09 %.

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وحصلت 10 طالبات على المراكز الأولى على مستوى المحافظة وهن، نورهان إبراهيم عوض عبد الجواد، بمجموع 553 درجة، دسوق بنات، والمركز الثاني عبد الوهاب عبد العزيز البسيوني، 549.5 درجة، من قلين بنين، والمركز الثالث ياسمين سعد أبو النور سعد، حصلت على 548 درجة، الرياض بنات، والمركز الرابع هبة مصطفى عباس الشرقاوي، وحصلت على 546.5 درجة، فوة بنات، والمركز الخامس شيماء أحمد أحمد أيوب، حصلت على 545 درجة بمطوبس بنات، والمركز السادس هدى محمد حسن محمد هاويس، حصلت على 545 درجة، والمركز السابع هبة إبراهيم محمد محمد إبراهيم، وحصلت على 545 درجة، الزعفران بنات، والمركز الثامن هبة السيد إمام السيد، وحصلت على 545 درجة من شباس عمير، والمركز التاسع، هند علي مبارك جمعه إبراهيم 545 درجة، الزعفران بنات، المركز العاشر، شهيناز سعد بسيوني الديهي، حصلت على 543.5 درجة فوة بنات.

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