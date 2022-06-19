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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول 17 رحلة أوروبية تقل 3 آلاف سائح بمطار مرسى علم الدولى

وصول الرحلات.. صورة
وصول الرحلات.. صورة أرشيفية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 17 رحلة طيران دولية اوربية مختلفة تصل من المطارات الدولية المختلفة، ضمن 108 رحلات طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من أمس، السبت.

وكشفت جداول رحلات الطيران الاسبوعية المقرر أن يستقبلها مطار مرسى علم الدولي، بداية من أمس، السبت، وحتى الجمعة المقبل وصول 108 رحلات طيران للمطار خلال الأسبوع، بينها 103 رحلات دولية أغلبها أوروبية.

كما تبين من كشوف رحلات الطيران، أنه من المقرر أن تصل خلال الأسبوع 5 رحلات داخلية، والرحلات الدولية تصل منها 3 من بلجيكا و5 من هولندا و16 رحلة من إيطاليا و14 من ألمانيا و32 من التشيك و21 من بولندا و3 رحلات من سويسرا و5 رحلات داخلية.

من جانبه، قال أبو الحجاج العماري، خبير سياحي بمدينة مرسى علم، إن هناك زيادة حقيقية فى معدلات الوصول إلى مرسى علم أسبوعيا، حيث وصلت خلال الأسبوع الحالي السياحية النمساوية وهناك معدلات زيادة في وصول السياحة المجرية وعودة الرومانية مرة أخرى.

وأضاف أن مدينتى مرسى علم والغردقة أصبحتا وجهتين أساسيتين خلال الأيام الحالية للسياحة الأوروبية بشكل عام، على رأسها الألمانية في الغردقة، والبولندية والتشيكية في مرسى علم.

 

 

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