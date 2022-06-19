إسعاد يونس بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور على إنستجرام ..شاهد

شاركت “صاحبة السعادة” إسعاد يونس، جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت إسعاد يونس في إطلالة كاجوال بسيطة نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن ظهرت إسعاد يونس، في مسلسل “الاختيار ٣”، كما تميزت بأعمالها السينمائية لعل أبرزها أفلام “أنا وابنتي والحب، الجريمة لم تكتمل، وانتهى الحب، المرايا، دعاء المظلومين، ليلة القبض على بكيزة، جدعان باب الشعرية”.

كما تميزت إسعاد يونس في أفلام "ناس هايصة وناس لايصة، المجنونة، عسل الحب المر، غريب ولد عجيب، فتوة درب العسال، فوزية البرجوازية، أبو الدهب، إنظار بالقتل، أيام السادات، عمارة يعقوبيان، زهايمر، من أجل زيكو، و200 جنيه".