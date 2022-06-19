عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شد وجذب بسبب تكلفة توصيل الغاز لـ قنا الجديدة..ووكيل طاقة النواب يرد

لجنة الطاقة والبيئة
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

 شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، حالة من الشد والجذب، بخصوص تنازع ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة البترول حول تكلفة توصيل الغاز الطبيعي الى مدينة قنا الجديد ، بعد تنصل كل الجهات من تحمل تكلفة توصيل الوصلات الخارجيه للغاز ، أثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000 .

وقال النائب الجبلاوي في كلمته إن قنا الجديدة هي مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الثالث، أنشئت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2000، موضحا ان المساحة الإجمالية للمدينة حوالي 38500 فدان، ويبلغ عدد سكانها حوالي 3000 نسمة، مشيرا الي انه رغم تلك الانجازات في المدينة الجديدة الا انه لا يوجد توصيل غاز لها، قائلا: ما نطالب به خلال طلب الاحاطة امر مهم وضروري .

وهاجم الجبلاوي ممثلي الحكومة قائلا “مين صاحب المدينه ومين اللي هيوصل الغاز للمواطنين وهل هذه المدينة ملهاش اب” .

وأكد المهندس عبد المطلب ممدوح رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة تقدم الخدمات داخل حدود المدينة وبمجرد توقيع بروتوكول بين وزارة البترول ، علي توصيل الغاز سيتم الضخ .

وأوضح أن هناك 1600 شقة اسكان اجتماعي تم تسليمها وجار تسليم الباقي تباعا.

ورد المهندس محمد قنديل رئيس شركة الغاز الطبيعي أن هناك التزاما من الشركة بتوصيل الغاز ، ولكن الخط الرئيسي من مسئولية المجتمعات العمرانية الجديدة.

واعترض عبد المطلب ممدوح ممثل المجتمعات العمرانية الجديدة بأن التكلفه على وزارة البترول ولايوجد اي سابقة قبل ذلك لتحمل الهيئة.

وأكد ممثل المجتمعات العمرانية أنه سيخاطب وزارة البترول لتحمل تكلفة توصيل الغاز الى مدينة قنا الجديدة.

وعقب النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة أن اللجنة ستنتظر الرد على خطاب المجتمعات العمرانية الى وزارة البترول بشأن تحمل التكلفة من عدمه ليتم تحميلها على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مجلس النواب المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد إزالة سور النادي النهري.. فيديو

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

حادث بشع.. تكريك مصرف بالغربية يكشف عن جثة بدون ملامح ومربوطة بحجر

الأهلي يلبي رغبة طفل الإسماعيلي.. وبيبو يستقبله فى الاختبارات

شوبير: عرفت قائمة الأهلي بالحب.. والزمالك يعاني من أزمة

ترشيحاتنا

السيسي يرسل برقية عزاء ومواساة لرئيس جنوب السودان في وفاة وزير الري

الأجواء تتقارب مع طقس العام الماضي.. فصل الصيف يبدأ رسميا الثلاثاء المقبل

شاهد .. أفضل 5 سيارات اقتصادية في السعودية

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

أفضل طريقة لـ تحديث ويندوز 10 إلى 11

المجر: شحنات الغاز الطبيعي والنفط الروسي تصل يوميا وفقا للعقد والجدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

موظفون يحطمون الرقم القياسي بإسقاط 2910 لابتوب على الأرض |شاهد

فيديو

القمة 124..تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري.. فيديوجراف

على يد مأذون وشهود.. حفل زواج قط وقطة يثير جدلًا واسعًا باليمن|فيديوجراف

حل اللغز.. لعبة بازل تمنح المشاركين فرصة للفوز بـ2 مليون دولار

مخرج الشادر ينفي تصريحات ياسمين صبري: أنا اللي استبعدتها من الدور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

اﻟﻤﺰﻳﺪ