عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

الغش
الغش

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات المواد غير الأساسية التي لا تضاف للمجموع على مدار يومي 20 و 21 يونيو، ثم المواد الأساسية من 26 يونيو إلى 21 يوليو من الشهر المقبل.

وفي هذا الإطار، يستعرض "صدى البلد" العقوبات التي أوردها قانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، لمواجهة الغش.

وجاءت العقوبات كالآتي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

- يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

- يحرم الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

- في حالة الامتحانات الأجنية، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

- يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل بقصد الغش أو المساهمة على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالقانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ويبدأ غدا الاثنين ،  707 آلاف و992 طالبا/طالبة يدرسون بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية ، امتحانات الثانوية العامة 2022 بأداء امتحان مادتين من المواد التي لا تضاف للمجموع وهما التربية الدينية والتربية الوطنية.

ووفقا لـجدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان التربية الدينية من التاسعة صباحا حتى 10:30 صباحا ، بينما يؤدي الطلاب امتحان التربية الوطنية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة عقوبة الغش مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد إزالة سور النادي النهري.. فيديو

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

حادث بشع.. تكريك مصرف بالغربية يكشف عن جثة بدون ملامح ومربوطة بحجر

الأهلي يلبي رغبة طفل الإسماعيلي.. وبيبو يستقبله فى الاختبارات

شوبير: عرفت قائمة الأهلي بالحب.. والزمالك يعاني من أزمة

ترشيحاتنا

السيسي يرسل برقية عزاء ومواساة لرئيس جنوب السودان في وفاة وزير الري

الأجواء تتقارب مع طقس العام الماضي.. فصل الصيف يبدأ رسميا الثلاثاء المقبل

شاهد .. أفضل 5 سيارات اقتصادية في السعودية

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

أفضل طريقة لـ تحديث ويندوز 10 إلى 11

المجر: شحنات الغاز الطبيعي والنفط الروسي تصل يوميا وفقا للعقد والجدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

موظفون يحطمون الرقم القياسي بإسقاط 2910 لابتوب على الأرض |شاهد

فيديو

القمة 124..تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري.. فيديوجراف

على يد مأذون وشهود.. حفل زواج قط وقطة يثير جدلًا واسعًا باليمن|فيديوجراف

حل اللغز.. لعبة بازل تمنح المشاركين فرصة للفوز بـ2 مليون دولار

مخرج الشادر ينفي تصريحات ياسمين صبري: أنا اللي استبعدتها من الدور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

اﻟﻤﺰﻳﺪ