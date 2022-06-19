الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات المواد غير الأساسية التي لا تضاف للمجموع على مدار يومي 20 و 21 يونيو، ثم المواد الأساسية من 26 يونيو إلى 21 يوليو من الشهر المقبل.

وفي هذا الإطار، يستعرض "صدى البلد" العقوبات التي أوردها قانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، لمواجهة الغش.

وجاءت العقوبات كالآتي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

- يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

- يحرم الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

- في حالة الامتحانات الأجنية، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

- يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل بقصد الغش أو المساهمة على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالقانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ويبدأ غدا الاثنين ، 707 آلاف و992 طالبا/طالبة يدرسون بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية ، امتحانات الثانوية العامة 2022 بأداء امتحان مادتين من المواد التي لا تضاف للمجموع وهما التربية الدينية والتربية الوطنية.

ووفقا لـجدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان التربية الدينية من التاسعة صباحا حتى 10:30 صباحا ، بينما يؤدي الطلاب امتحان التربية الوطنية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.