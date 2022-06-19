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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأجواء تتقارب مع طقس العام الماضي.. فصل الصيف يبدأ رسميا الثلاثاء المقبل

فصل الصيف
فصل الصيف

قال هيئة الأرصاد الجوية؛ إن فصل الصيف سوف يبدأ فلكيا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 21 يونيو 2022 ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022.

ويعتبر فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية ، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضا نسبة الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري ( يوليو وأغسطس ).

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإنه أحيانا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا والتي تعمل على تحسن نسبي بدرجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف.

وتشير التوقعات الفصلية عن الصيف، لدى هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه سيكون متوسط درجات الحرارة في صيف هذا العام وأعلى من
المعدلات الطبيعة بقيم تتراوح من (1 : 2 ) درجة مئوية ويكون قريب الشبه بصيف العام الماضي .

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، مجموعة إرشادات عامة للمواطنين خلال فصل الصيف، جاءت كالتالي:

- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفتـرة من الظهـر وحتى الخامسة عصـرا وهي الفترة التي يتم فيها تسجيـل أعلـى درجـة حـرارة علـى مـدار اليـوم.

- ارتداء غطاء واقـي للرأس أو استخـدام المظـلة في حـالـة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمـس. - عدم التواجد في أماكن مغلقة سينـة التـهـوية. 

-  الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

- ضرورة متابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من متوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة ونسبة الرطوبة خلال فصل الصيف وفقا للتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ما بين 35 إلى 37 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 إلى 32 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 38 إلى 38 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 37 إلى 39 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 40 إلى 42 درجة

وعن نسب الرطوبة، خلال فصل الصيف من المتوقع أن تصل إلى التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ما بين 80 إلى 90 
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 90 إلى 95 
جنوب سيناء تتراوح ما بين 55 إلى 60 
شمال الصعيد تتراوح ما بين 60 إلى 50 
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 25 إلى 30 

الصيف فصل الصيف هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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