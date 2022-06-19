حافلة الزمالك تصل إستاد السلام استعدادا للقاء القمة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإستاد السلام استعدادا لخوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل إجراء علميات الإحماء.



وتضم قائمة الزمالك لمباراة القمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد والسيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وإسلام جابر ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وسيف جعفر وسيد عبد الله.

خط الهجوم: يوسف أسامة وعمر السعيد.

يحتل الزمالك صدارة ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة، في حين يحتل الفريق الأحمر برصيد 40 نقطة.

