ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الحمام؟

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول لحم الحمام ..

فوائد تناول لحم الحمام :

١-يقوّي جهاز المناعة، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين جـ. يقوي الأظافر والأسنان، ويقلل من خطر الإصابة بداء هشاشة العظام، وذلك بفضل غناه بكمية وفيرة من عنصر الكالسيوم.



٢-يحتوي على كمية كبيرة من حمضي أوميجا_6 وأوميجا_3، وهذان الحمضان يعملان على تقليل مستوى الكولسترول الضار في الجسم،كما أنهما يقللان من احتمالية إصابة القلب بالعديد من الأمراض.

٣-يوفر الحماية للغدة الدرقية من المشاكل المختلفة والإصابات. يحد من احتمالية الإصابة بالأكزيما والالتهابات الجلدية المختلفة. يساعد على النوم بشكل عميق ومريح، ويخلص الفرد من مشكلة الأرق، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين B6.

٤-غني بكمية وفيرة من البروتين، المفيد في تقوية الشعر وإضفاء اللمعان عليه، كما أنه يوفر الحماية للشعر من التساقط. يخلص الجسم من الوزن الزائد، وذلك لأنه غني بالكالسيوم الذي يحفز الجسم على حرق الخلايا الدهنية المتراكمة بداخله.



٥-يحافظ على نسبة السكر الطبيعية في الدم، لذا ينصح الأفراد الذين يعانون من مرض السكري بتناوله.

٦-يشعر الفرد بالراحة والسعادة المطلقة، وذلك لأنه يحفز الجسم على إفراز هرمون السيروتين، وهذا الهرمون يعّد من الهرمونات الضرورية المضادة للاكتئاب.

٧-يحد من نسبة الإصابة بأمراض الروماتيزم والالتهابات المفاصل، كما أنه يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السرطان، وذلك بفضل غناه بعنصر السلينيوم، ومن المهم معرفة أن هذا العنصر مفيد بشكل كبير في تأخير ظهور علامات تقدم السن، ويوفر الوقاية للجسم من الإصابة بأمراض الكبد والقلب.