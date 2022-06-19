بوريل: الاتحاد الأوروبي سيمنح مصر 100 مليون يورو..وسنعلن خطة شراكة لخمس سنوات

أكد جوزيف بوريل مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، اليوم أحد، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بكل ما يمكن القيام به لحل أزمة الغذاء.

وقال بوريل في تصريحات لقناة "العربية"، إن عدة دول أوروبية مستعدة لتأمين الممرات البحرية من أوكرانيا.

وأضاف أن عدة دول أوروبية مستعدة لنزع الألغام من موانئ أوكرانيا.

وواصل أن "الاتحاد الأوروبي سيمنح مصر 100 مليون يورو" وأن "اللقاء المصري الأوروبي سيصادق على خطة الشراكة للأعوام الـ 5 المقبلة".

و‏يلتقي الآن وزير الخارجية ‎سامح شكري بنائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل" قبيل بدء الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وذلك في إطار الأهمية والطبيعة الإستراتيجية للشراكة بين الجانبين.

واستهل شكري زيارته لوكسمبورج، بتصريحات صحفية ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل" قبيل عقد اللقاء الثنائي بينهما وبدء أعمال مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتوجّه وزير الخارجية اليوم الأحد، إلى لكسمبورج لعقد الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، برئاسة كل من الوزير شكري ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، وذلك لاعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تعد بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٧.