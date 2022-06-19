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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميدفيديف: الاتحاد الأوروبي قد ينهار قبل انضمام أوكرانيا

ديمتري ميدفيديف
ديمتري ميدفيديف

قال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ممكن فقط أن يتم بحلول منتصف القرن، وبحلول هذه اللحظة قد يكون الاتحاد قد انهار بالفعل.

وفي رأيه، فإن الوضع مع قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي يشبه بناء الشيوعية في الاتحاد السوفياتي، وقال: “لم يتم تحديد تاريخ تنفيذ هذه الخطط، ولكن يتم تقديم العديد من الشروط المجردة التي لا يمكن التحقق منها”.

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وأضاف أن التحقق الموضوعي منهم مستحيل، فسيتم التحقق منهم لعقود، وستكون الأجيال الجديدة من قادة الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت”.

وتابع قائلا: “التوقيت الحقيقي هو منتصف القرن وليس قبله".

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