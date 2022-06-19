قمة الناتو المقبلة.. أردوغان يعتزم تقديم أدلة على دعم فنلندا والسويد للإرهاب

أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سوف يقدم لأعضاء حلف الناتو، خلال قمتهم المقبلة في مدريد، أدلة على دعم فنلندا والسويد لحزب العمال الكردستاني.

ووفقا لجريدة "الصباح" التركية، سيقدم أردوغان، في قمة الناتو المقبلة في مدريد، وثائق خاصة حول الدعم المالي والسياسي من السويد وفنلندا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وذكرت الصحيفة التركية أن اردوغان سيقدم الأدلة التي تم الحصول عليها خلال العمليات العسكرية في سوريا وشمال العراق، بما في ذلك الصور والأرقام التسلسلية لبنادق AT-4 السويدية المضادة للدبابات.

يشار إلى أنه في 18 مايو الماضي، قدمت السويد وفنلندا طلبات عضوية الناتو إلى الأمين العام ينس ستولتنبرج، متخليين عن عقود من الحياد واستشهدوا بتحول في الوضع الأمني ​​في أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وعرقلت تركيا عملية مراجعة الطلبات بسبب دعم الدول لحركة كردستان، التي تعتبرها تركيا إرهابية وتمثل تهديدا خطيرا لأمنها القومي.

وقد أكد الرئيس التركي مرارا وتكرارا أن بلاده لن تغير موقفها بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" قبل تلبية الشروط التركية.

ولخص رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، مطالب تركيا من السويد للموافقة على انضمامها لحلف الناتو، في 5 بنود وهي وقف الدعم السياسي للإرهاب، وتجفيف الموارد المالية للإرهاب، ووقف تقديم الأسلحة لتنظيمي “بي كي كي” و”واي بي جي”، وإلغاء القيود والعقوبات التي تفرضها السويد على تركيا، والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.

