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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: الحكومة عاجزة عن إصدار قانون اشتراطات البناء ..أحمد موسى: أتمنى زيادة أعداد الجماهير في المباريات

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى

هالة فاخر: أرفض تقديم أعمال تبرز المثلية الجنسية
قالت الفنانة هالة فاخر أن أطفال مصر مفتقدين لأعمال فنية مثل "بوجي وطمطم ".
 

مصطفى بكري: الحكومة عاجزة عن إصدار قانون اشتراطات البناء .. فيديو
قال النائب مصطفى بكري، إن الحكومة عاجزة عن اصدار قانون اشتراطات البناء حتى الآن.

مصطفى بكري: مجلس النواب لا يشكك في وطنية الوزراء.. فيديو
قال النائب مصطفى بكري، إن مجلس النواب لا يشكك في وطنية أي وزير أو مسئول، وليس كل هؤلاء المسؤلين على قدر من المسئولية.


 أحمد موسى: محمد شريف رجل القمة 124.. ومحمد عواد أنقذ الزمالك
قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية لحكم لقاء القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك والتي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2.
 

أحمد موسى: شيكابالا غير مسار مباراة القمة.. والأهلي كان يستحق الفوز
علق الإعلامي أحمد موسى، على نتيجة مباراة القمة بين فريقي النادي الأهلي والزمالك، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.
 

أحمد موسى: أتمنى زيادة أعداد الجماهير في المباريات
تمنى الإعلامي أحمد موسى، زيادة أعداد الجماهير في المباريات في بطولة الدوري العام خلال الفترة المقبلة.

السجيني: الحوار الوطني مبادرة تاريخية من رئيس الجمهورية..فيديو
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ إن تفاعل البرلمان مع الحوار الوطني سيكون من خلال الأحزاب؛ مضيفا أنه يتخوف من حاله إستباق الأحداث .

فاروق الباز: لو فيه حياة على كوكب آخر ستكون لمخلوقات غريبة ..فيديو
أكد الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بجامعة بوسطن، أنه لا إثبات حقيقيًّا على وجود حضارات في الكون غيرنا، ولا توجد أي اكتشافات حتى الآن.

 

 الجيش الروسي يقصف مدينة ميكولايف الأوكرانية تزامنا مع زيارة زيلينسكي لها
كشف محمد الزاوي، مراسل "إكسترا نيوز" آخر تطورات أوضاع الحرب الروسية الأوكرانية.

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