حسن شحاتة: نتيجة القمة «عادلة».. والله يكون في عون سامي قمصان.. فيديو

قال حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، إنه يأمل في أن لا يخسر الزمالك أي نقاط، مع بداية عام جديد له حيث أتمم عامه الـ75، متمنيًا أن يتوج الفريق الأبيض ببطولة الدوري ويظل في المقدمة دائمًا.

وأضاف حسن شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي سيطر على المباراة في الشوط الأول على عكس الزمالك الذي لم يكن متماسكًا وظهر مرتبكًا طوال الـ45 دقيقة.

وتابع المعلم، أن طريقة فيريرا في الشوط الأول لم تتناسب مع الزمالك، إلا أنه أعاد الأمور إلى نصابها بالتغييرات عندما دفع بشيكابالا، إلا أنه مندهش من استبدال أشرف بن شرقي، مشيرًا إلى أن الأبيض سيطر في الشوط الثاني.

وأوضح مدرب منتخب مصر السابق، أن الزمالك أهدر فرص محققة عديدة، إلا أن التعادل كان عادلًا خاصة وأن كل فريق سيطر على شوط بالمباراة، مؤكدًا أن فيريرا مدرب كبير ويعرف الزمالك جيدًا، حيث سبق وحقق إنجازات عديدة في ولايته السابقة.

وواصل حسن شحاتة، حديثه «الله يكون في عون سامي قمصان، لأنه تولى المهمة في توقيت صعب قبل مباراة القمة، وموسيماني حقق العديد من الإنجازات التاريخية للأهلي، إلا أن هذه الإنجازات لم تمنحه الاستمرارية في تدريب الفريق».

وتحفظ المعلم، في الحديث عن حالة التخبط بالكرة المصرية، قائلًا: «لو اتكلمت هغلط في ناس كتير أوي ودي مش عادتي، لأن احنا عايشين في حالة من العشوائية، والحل وضع خطة طويلة الأجل لتطوير الكرة بمصر أهمها انتظام مسابقة الدوري».

واستطرد «أنا مش محطوط في الصورة خالص خلال الفترة الأخيرة ومش عارف إيه السبب.. أنا أخدت 3 بطولات أمم إفريقيا متتالية، ورحيلي بعدها حاجة غريبة، ثم بعدها يتقال حسن شحاتة راحت أيامه دي حاجة غريبة لكن أنا مش زعلان».

واستكمل، أن المنتخب الوطني كان من المحتمل مشاركته في كأس العالم 2010، مشددًا أن الوضع الحالي يحتاج لمدرب أجنبي، في ظل الاهتمام الكبير الذي يلقاه سواء دعم إعلامي أو راتب كبير أو مميزات أخرى، إلا أنه من الضروري وجود خبراء مع المدرب الذي سيتولى المهمة.

واسترسل المعلم، أن منتخب مصر يحتاج لمدرب أجنبي يضيف له وليس العكس، مؤكدًا أن إيهاب جلال تعرض للظلم بإقالته، خاصة وأنه خاض مباراتين رسميتين فقط، قبل خوضه مباراة ودية، وهو أمر عشوائي للغاية، موجهًا رسالته إلى جلال «لا تفقد الثقة في نفسك أبدًا، وكيروش تولى المهمة بالمجاملة بسبب إنه وكيل محمد صلاح على عكس كوبر الذي حقق نجاحًا مع المنتخب الوطني».

وواصل، موجهًا رسالته إلى محمد صلاح «أنت نجم من نجوم العالم، وكل ما حققته يؤكد أحقيتك بمكانتك الحالية، لكن لم تقدم شيء للمنتخب خصوصًا إن المنتظر منك الكثير، ومبدأي إن مفيش مدرب يمسك منتخب مصر طالما ماخدش بطولة حتى ولو محلية على الأقل».

واختتم تصريحاته، أن مصر تمتلك مدربين أفضل من حسن شحاتة بكثير، مؤكدًا أنه يكره المجاملات الموجودة في الكرة المصرية في الفترة الحالية.