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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هعملكوا رز معمر من بتاع الفلاحين.. شاهد عفوية سيدة طنطا مع وزير التعليم العالي والمحافظ

سيدة طنطا مع الوزير
سيدة طنطا مع الوزير والمحافظ

استوقفت  سيدة في العقد السادس  من عمرها   الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزارة الصحة والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية خلال جولة أول أمس للمطالبة بعلاجها علي نفقة الدولة والمطالبة بتوفير مسكن أمن لها ، وذلك  في شارع البحر بمدينة طنطا.
 

في المقابل استجاب وزير الصحة لمطالبهم فأمر بعلاجها داخل مستشفيات الصحة بالمحافظة موجها باهمية تحمل نفقه ايجار الوحده السكنية بالاسكان الاجتماعي علي نفقته الخاصه .


من جانبها أعربت السيدة أمال محمد عن سعادتها للتحرك وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزارة الصحة ومحافظ الاقليم بترحيب بها واستقبالها لسماع شكواها .

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جاء ذلك عقب استقبال محافظ الغربية ووزير التعليم العالي للسيده داخل ديوان محافظة الغربية .


وأضافت السيدة أثناء بكائها داخل مكتب المحافظ بقولها :"نفسي اعيش مستوره وصحتي علي قدي والشقه دي هترحمني من الجلوس في الشوارع .. شكرا لكم علي محبتكم مش عاوزه حاجه من الدنيا تاني ".

وتحدثت السيدة بعفوية قائلة: “يارب يباركلك انا غلبانة”.

وردت على سؤال المحافظ لها بتعرفي تطبخي؟ :" أومال هعزمكوا على رز معمر من بتاع الفلاحين وفراخ ولحمة كمان والله بتكلم بجد".

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تقرر تخصيص شقة من قبل المحافظة الي السيدة آمال محمد والتي قابلت الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم باعمال وزير الصحة حال زيارته للمحافظة لتفقد بعض المنشآت الصحية بجامعة طنطا ومستشفى  التأمين الصحي وذلك مراعاة بظروفها  وذلك بمساكن اشناواي بمركز السنطة التابعة لمحافظة الغربية .

كما سيتم تجهيزها من الأثاث اللازم لها من قبل وزير التعليم العالى والقائم باعمال وزير الصحة

من ناحية أخري وضعت مديرية الصحة بالغربية خطة لتطوير المبني القديم الملحق بالمستشفي لتوفير سكن الاطباء وضم مدرسة التمريض . 
 
وتقع مستشفي السنطة العام علي مساحة 6 افدنة بسعة 190 سرير قابلة للزيادة وذلك لانها تخدم أكثر من 800 آلف نسمة من أهالي المركز والمدينة بواقع 50 قرية .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية أن العمل لم يتوقف داخل مستشفي السنطة المركزي وسيتم الانتهاء منها خلال عام . 
ويواصل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم تفقد عدد من المنشآت الطبية في محافظة الغربية .  

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل في عدد من المنشآت الصحية والوقوف على جودة الخدمات الصحية والعلاجية علاوة على متابعة تنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير بالمستشفيات والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المنظومة الصحية.

التعليم العالي وزارة الصحة سيدة مدينة طنطا وزير التعليم العالي محافظة الغربية

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