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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

منتخب مصر يغادر إلى اليونان للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية

صدى البلد

غادرت بعثة منتخبنا الوطني المصري للرجال لكرة اليد الشاطئية متوجهة إلى اليونان مطار القاهرة في تمام الساعة 3:00 من فجر اليوم الاثنين، لخوض منافسات بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية والتى تستضيفها اليونان فى الفترة من 21 إلى 26 يونيه الشهر الجارى.

 

يضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى كابتن وائل عبد العاطى مديرا فنيا وكابتن إسلام صابر مدربا عاما والدكتور على الشناوى مديرا اداريا والدكتور عصام نور الدين أحصائى علاج طبيعى.

 

و تضم قائمة أسماء لاعبى منتخب مصر الوطنى فى منافسات بطولة العالم القادمة لكرة اليد الشاطئية والتى تستضيفها اليونان فى الفترة من 21 الى 26 يونيه الجارى كل من: محمد جمال - محمود احمد بندقية - احمد سيد سيكو - عمر الفولى - محمود نعمان - عمار الباز - بولا اشرف - عبد الله فاروق - محمد مجدى - جمال صلاح.

 

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية تأهل لبطولة العالم باليونان بعد أن توج بلقب بطولة إفريقيا لكرة اليد الشاطئية التى أقيمت بالمغرب.

 

يلعب منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية فى بطولة العالم القادمة باليونان ضمن منتخبات المجموعة الثالثة والتى تضم منتخب مصر الوطنى و الدنمارك والنرويج وايران.


و تضم المجموعة الأولى منتخبات الأرجنتين واليونان والولايات المتحدة الأمريكية وبورتريكو.
و تضم المجموعة الثانية منتخبات كرواتيا وإسبانيا وأوروجواي والإيكوادور.
و تضم المجموعة الرابعة منتخبات البرازيل والبرتغال وقطر ونيوزيلاند.

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