الورداني: دار الإفتاء من أوائل المؤسسات التي قامت بدورات تدريبيه للمقبلين على الزواج

قال الدكتور عمرو الورداني امين دار الإفتاء، أن دار الإفتاء المصرية من أوائل المؤسسات التي قامت بدورات تدريبيه للمقبلين على الزواج وذلك بجانب الدور الخدمي التي تقوم به وتعد مركز أبحاث.



وأضاف الدكتور عمرو الورداني خلال لقاءه ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc ، انه في السابق كانت تأتي لدار الإفتاء 5 آلاف فتوى يومية لدار بها ٣ آلاف فتوى عن الطلاق، لذا قررت دار الإفتاء إنشاء برنامج المقبلين على الزواج منذ عام ٢٠١٤ .



وأوضح أن البرنامج برنامج انسائي يتحدث عن كل مكونات الحياه التي نعيشها و نتحدث عن جزء يتعلق بتأسيس الناس وانماط الشخصيات والتعامل مع قضايا الزواج وبه ١٠% أمور متعلقة بالدين .



وكشف ان البرنامج يعيش مع الناس، لان الحياه الان أصبحت أكثر تركيبات والزواج الان متعدد الأبعاد بعد ثقافي وبعد اجتماعي ويقوم البرنامج لمواجهة عدد من القضايا مثل قضية عمل المرأة والسوشيال ميديا.

