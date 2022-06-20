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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

سعر ومواصفات مواصفات رينو سيمبول 2022 في السعودية.. صور

سعر ومواصفات مواصفات
سعر ومواصفات مواصفات رينو سيمبول 2022 في السعودية

تمتلك العلامة التجارية الفرنسية "رينو" شعبية كبيرة في الأسواق العربية بصفة عامة والسوق السعودي بصفة خاصة، بسبب ما تقدمة من سيارات مميزة تحتل بها مكانة متقدمة دائماً تناسب جميع الأذواق.

 

وتعتبر سيارة رينو سيمبول موديل 2022 إحدى أبرز سيارات الشركة على الإطلاق في السوق السعودي للسيارات، وحققت الشركة الفرنسية مبيعات قياسية، فمنذ عام 2010، سجلت رينو مبيعات أكثر من 100 ألف سيارة، وهو إنجاز مذهل، وتستمر رينو في تحقيق خطوات كبيرة ستتسارع في السنوات القادمة، وسيكون تركيز رينو على خدمة العملاء وهو المحرك الرئيسي للنمو.

 

سعر ومواصفات مواصفات رينو سيمبول 2022 في السعودية

المواصفات الميكانيكية لسيارة رينو سيمبول موديل 2022

تعتمد سيارة رينو سيمبول موديل 2022 في السعودية على محرك رباعي الأسطوانات يقدرة تنفس طبيعي مع 16 صمام سعة 1.6 لتر، يولد قوى قصوى تصل الى 102 حصان و145 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع حقن نقاط متعدد، ويتوفر المحرك بمستوى تحكم في الانبعاثات  EURO 4، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بأربعة سرعات، فيما تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 189 جرام لكل كيلومتر.

سعر ومواصفات مواصفات رينو سيمبول 2022 في السعودية

وتعتبر سيارة رينو سيمبول موديل 2022  من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود، حيث أولت العلامة الفرنسية اهتمامًا خاصة لتحسين استهلاك الوقود، فهو الآن على مستوى 6.4 لتر لكل 100 كم تقطعها السيارة خارج المدينة.

 

جاءت سيارة رينو سيمبل موديل 2022 من الداخل مجهزة بأعلى مستوى من أنظمة الترفيه، التي توفر تجربة قيادة هادئة ومريحة لأعلى درجة، حيث تتمتع السيارة الفرنسية بمساحة تتسع لـ 5 مقاعد، ومزودة بـ 3 مساند رأس للمقعد الخلفي، بينما يمكنك تعديل ارتفاع المساند في المقاعد الأمامية، وفيما يخص مقعد السائق فيمكن تعديل ارتفاعه، وزودت بمقعد خلفي قابل للطي بنسبة 3/ 2- 3/ 1 ، والذي يسهل لك نقل الأغراض ذات الحجم الكبير.

سعر ومواصفات مواصفات رينو سيمبول 2022 في السعودية

حصلت سيارة رينو سيمبل موديل 2022  تصميم انسيابي منحها مرونة وديناميكية عالية على الطرقات السريعة، وجاءت بواجهة أمامية مميزة وأنيقة، كما دعمت بمصابيح أمامية بتقنية الـ LEDوالتي تأتي على هيئة حرف الـ «سي»، فضلًا  عن مصابيح ضباب أمامية، والتي منحت للسيارة وجهًا مميزاً.

 

سعر سيارة رينو سيمبول 2022 في السعودية

يبلغ سعر سيارة رينو سيموبل 2022 في السعودية بسعر يبدأ من 50,370 ريال سعودي، وتتوفر بفئة واحدة هي PE 1.6L AT.

رينو سيمبل سيارة رينو سيمبول موديل 2022 السعودية سيمبول المواصفات الميكانيكية EURO 4

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